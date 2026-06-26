Ilie Dumitrescu, dezamăgit de Florin Tănase: „Mie nu mi-a plăcut asta!” Ce sfat i-a dat fotbalistului

Gruparea roș-albastră a plecat în cantonament pentru a pregăti noul sezon, însă fără fotbalistul în vârstă de 31 de ani. Tănase mai are contract cu bucureștenii până pe 30 iunie și ezită să semneze o nouă înțelegere, deși patronul Gigi Becali era convins că va ajunge la un consens cu fotbalistul. Internaționalul român preferă însă o mutare în China, unde are pe masă o ofertă de la Dalian Yingbo, echipa la care evoluează și Nicolae Stanciu.

„Mister” condamnă decizia mijlocașului

Absența lui Florin Tănase de la antrenamente a stârnit o reacție fermă din partea lui Ilie Dumitrescu. Fostul internațional a analizat situația și a scos în evidență lipsa de profesionalism a jucătorului, pe care îl îndeamnă să se alăture imediat lotului condus de Marius Baciu.

„Mă așteptam să facă deplasarea, totuși. Să negocieze și în același timp să facă și antrenamentul. Da, mă așteptam. Mie nu mi-a plăcut chestia asta! Normal ar fi fost să meargă.

Omul are o vârstă și încearcă să facă și alte chestii. Dar, din punctul meu de vedere, trebuia să meargă cu echipa, să negocieze în continuare cu Gigi și să găsească ei o variantă. Dar trebuia să facă pregătirea. Hai, domnule, că nu se ocupă el de afaceri zi de zi! Nu și-a terminat deocamdată activitatea de fotbalist, care e cea principală în momentul de față. Cât mai repede ar trebui să meargă în cantonament!”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.