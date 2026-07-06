Gigi Becali, impresionat de un jucător de la FCSB: ”E de zece ori mai bun”

Gigi Becali a confirmat că Eddy Gnahore, fostul mijlocaș defensiv al lui Dinamo, nu mai poate fi deturnat din drumul către FCSB.

Analiza lui Ilie Dumitrescu despre Eddy Gnahore

Ilie Dumitrescu a subliniat că aducerea lui Gnahore reprezintă un transfer foarte bun pentru FCSB, însă nu poate fi considerată nici pe departe cea mai bună mutare a verii.

„Gnahore e un jucător care s-a ridicat la un nivel foarte bun la Dinamo, la tot ce înseamnă complexitatea jocului sub comanda lui Kopic, face legătura dintre compartimente, are liniște, intră în joc, e activ. Nu e box-to-box, are și el apariții, mai rare, dar nu are capacitatea aia mare de efort.

Pe conexiune, pe jocul în fața apărării, pe faza defensivă, e un turn de control și va aduce un plus. A avut un an bun alături de Olsen, după ce a plecat Olsen a venit Mărginean.

Se simțea mai lider, avea o progresie bună cu mingea la picior, apărea și la finalizare. Nu e la fel de eficient pe partea asta, dar e eficient pe ce vrea Gigi Becali, un mijlocaș care să fie între fundașii centrali, care este un punct de sprijin pe conducere.

Are și personalitate, dezinvoltură, e un număr 5 bun, un pivot bun, e un transfer foarte bun. Nu e numărul 1 al verii. Dacă va face un transfer să fie numit numărul 1, o să fie Drăguș sau Coman”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Becali despre Gnahore: „O să-l luăm”

Anterior, Gigi Becali a confirmat că FCSB îl va transfera pe Eddy Gnahore.

„Eu habar n-am. Ba că nu știu ce, ba că nu știu cum. Habar n-am. Nici nu știu nimic, că vreau să stau liniștit. Asta nu știu nimic. De ce Dinamo nu l-a ținut, asta e singura întrebare.

Bine, mă, o să-l luăm pe Gnahore. O să-l luăm. I-am spus acum două săptămâni lui Meme: 'Bă, Mihai, ia mai încearcă o dată la Gnahore'. M-a sunat acum trei zile cu Gnahore și a rezolvat totul. Numai că a avut, săracul, ghinion, a murit tatăl lui. Nu voiam să vă zic, dar nu mai există niciun pericol să fie deturnat.

Mie mi-a plăcut tot timpul de el. La noi are cu cine să joace fotbal. Pe ăsta îl știm 100% că joacă. Ăsta e deja tatonat, îl știm. Și atunci, a vorbit și acum două zile. Mi-a zis să-l sun pe Gnahore și l-am sunat. Vorbea franceză, parcă are patru copii. Și după mi-a zis așa, așa, și am zis nu mai stăm 100 de ani, că și așa am făcut doar un transfer”, a spus Becali.