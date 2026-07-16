articol scris de Matei Barbu

În stagiunea anterioară, Real Madrid l-a transferat pe Trent Alexander-Arnold pentru suma de 10.000.000 de euro.

Fostul fundaș al lui Liverpool a reușit să ofere patru pase decisive în 1.164 de minute jucate în La Liga. De asemenea, a bifat o pasă de gol și în Champions League.

Trent Alexander-Arnold: „Întotdeauna l-am admirat ca antrenor”

Într-o declarație pentru canalele oficiale de comunicare ale clubului Real Madrid, fundașul dreapta și-a exprimat admirația față de Mourinho și entuziasmul de a lucra sub comanda unuia dintre cei mai titrați antrenori din fotbal.

„L-am admirat mereu ca antrenor. Am jucat împotriva lui de câteva ori și, până acum, este o plăcere să lucrez cu el și cu stafful său”, a declarat Trent, citat de Mundo Deportivo.

„Standardele și nivelul așteptărilor sunt foarte ridicate, așa că sunt nerăbdător să văd cum, pe măsură ce ne cunoaștem mai bine, vom învăța mai multe, iar el ne va putea transmite și mai multe cunoștințe.”

Trent consideră că experiența și calitățile de lider ale lui Mourinho pot ajuta Real Madrid să lupte pentru toate trofeele importante în acest sezon.

„Cu toții suntem dornici și entuziasmați să învățăm și să progresăm. Sunt convins că ne va învăța multe lucruri și ne va ajuta să câștigăm trofee în acest an”, a adăugat fostul star al lui Liverpool.

Mourinho a început deja antrenamentele cu Real Madrid

Trent a recunoscut că primele ședințe de pregătire au fost solicitante din punct de vedere fizic.

„Până acum, totul merge bine. Antrenamentele sunt intense. Este perioada de pregătire dinaintea sezonului și este exact ceea ce ne așteptam: multă intensitate și multe sesiuni duble, așa că a fost o perioadă solicitantă. Trebuie să revin în formă pentru pre-sezon, așa că eram pregătit și nerăbdător să mă întorc.

Perioada de pregătire dinaintea sezonului înseamnă să intrăm în formă, să înțelegem aspectele fundamentale și modul în care antrenorul dorește să jucăm.

Este vorba despre a înțelege cum ne vom organiza și cum ne vom pregăti pentru sezon. Trebuie să revenim la treabă și să ne recăpătăm ritmul de joc”, a precizat Trent.