VIDEO Radu Drăgușin, prima conferință de presă la Fiorentina: „Am decis în doar câteva clipe”

Radu Drăgușin, prima conferință de presă la Fiorentina: „Am decis în doar câteva clipe” Stranieri
SPORT.RO
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Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la Fiorentina și a susținut prima conferință de presă în tricoul formației „viola”. 

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Fiorentina l-a transferat pe Drăgușin de la Tottenham sub formă de împrumut pentru 1,5 milioane de euro, cu obligație de transfer definitiv în valoare de 17,5 milioane de euro, în anumite condiții. Fundașul de 24 de ani a semnat un contract valabil până în vara anului 2031.

Radu Drăgușin: „Am decis în doar câteva clipe”

Românul a recunoscut că directorul sportiv Fabio Paratici a avut un rol important în mutare, cei doi colaborând și în trecut.

„Negocierile din această vară au început cu un telefon de la directorul sportiv Fabio Paratici, pe care îl cunoșteam foarte bine. Faptul că el este aici a facilitat transferul, iar pentru mine a fost mai ușor să aleg această destinație. A influențat decizia mea finală de a veni la Fiorentina.

Vreau să răsplătesc pe teren încrederea pe care a avut-o în mine. Am ales Fiorentina pentru că are un proiect prin care dorește să dezvolte jucătorii și să realizeze lucruri importante. A fost o alegere foarte ușoară.

În iarnă au existat și alte negocieri, este adevărat, dar în momentul în care am auzit de interesul Fiorentinei am decis în doar câteva clipe că aceasta este alegerea potrivită pentru mine. Vreau să fiu un jucător de încredere și să-mi demonstrez valoarea”, a declarat Drăgușin.

„Sunt 100% după accidentare”

Fundașul a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut după accidentare și a transmis că este complet refăcut.

„Sunt foarte bine după accidentare, mă simt 100%. M-am recuperat complet și știu ce pot oferi. Am trecut printr-o perioadă foarte grea, dar am crescut mult datorită acelei experiențe. În acest moment contează doar Fiorentina. Mi-aș dori să rămân aici mult timp și să realizez lucruri frumoase alături de acest club”, a mai spus internaționalul român.

Format la academia lui Juventus, Radu Drăgușin a mai evoluat în Serie A pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, înainte ca Tottenham să plătească aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său în ianuarie 2024. Până acum, fundașul a strâns 193 de meciuri oficiale în carieră, 12 goluri și două pase decisive. În Serie A a bifat 40 de apariții și două goluri, iar pentru Tottenham a evoluat în 35 de partide.

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