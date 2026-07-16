Fiorentina l-a transferat pe Drăgușin de la Tottenham sub formă de împrumut pentru 1,5 milioane de euro, cu obligație de transfer definitiv în valoare de 17,5 milioane de euro, în anumite condiții. Fundașul de 24 de ani a semnat un contract valabil până în vara anului 2031.

Radu Drăgușin: „Am decis în doar câteva clipe”

Românul a recunoscut că directorul sportiv Fabio Paratici a avut un rol important în mutare, cei doi colaborând și în trecut.

„Negocierile din această vară au început cu un telefon de la directorul sportiv Fabio Paratici, pe care îl cunoșteam foarte bine. Faptul că el este aici a facilitat transferul, iar pentru mine a fost mai ușor să aleg această destinație. A influențat decizia mea finală de a veni la Fiorentina.

Vreau să răsplătesc pe teren încrederea pe care a avut-o în mine. Am ales Fiorentina pentru că are un proiect prin care dorește să dezvolte jucătorii și să realizeze lucruri importante. A fost o alegere foarte ușoară.

În iarnă au existat și alte negocieri, este adevărat, dar în momentul în care am auzit de interesul Fiorentinei am decis în doar câteva clipe că aceasta este alegerea potrivită pentru mine. Vreau să fiu un jucător de încredere și să-mi demonstrez valoarea”, a declarat Drăgușin.