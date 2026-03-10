Luni seară, în ultima etapă a sezonului regulat, CFR Cluj a învins Dinamo, 2-0, iar echipa lui Daniel Pancu a ajuns la nu mai puțin de 11 victorii consecutive în Superliga. De la poziția care duce în barajul pentru evitarea retrogradării, ardelenii au făcut pasul în play-off, la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Iuliu Mureșan, după CFR Cluj - Dinamo 2-0: "Nu pot decât să felicit pe toată lumea"

CFR Cluj va debuta în play-off pe terenul rivalei U Cluj, luni, de la ora 20:30. După victoria cu Dinamo, președintele Iuliu Mureșan a ținut să felicite jucătorii și pe Daniel Pancu.

"Ținând cont că am pornit de pe locul 14, e bine că am crescut etapă de etapă și că avem victorii cât o echipă de fotbal, adică 11. Vom juca lunea viitoarea la U Cluj. Abia așteptăm meciul. Am beneficiat azi și de aportul publicului, a fost foarte multă lume le stadion. A fost o atmosferă frumoasă. Am jucat bine, am controlat jocul, ne-am impus de la început și am reușit să câștigăm.

Locul 4. Nu pot decât să felicit pe toată lumea, dar în primul rând pe jucători și pe Pancu. Ei sunt cei care au realizat toate aceste lucruri.

Sunt meciuri frumoase în play-off, meciuri pe care fotbaliștii abia le așteaptă. Astea sunt meciuri adevărate. Derby-urile te fac să simți că trăiești fotbal", a spus Mureșan.

Iuliu Mureșan: "De ce să nu credem că putem obține încă 8-9 victorii?"

Așa cum a recunoscut și Daniel Pancu, Iuliu Mureșan se gândește și el la titlu și visează ca seria victoriilor consecutive ale lui CFR să se prelungească până la 20! Președintele din Gruia a nominalizat și favoritele pentru trofeu.

"(n.r - Se înscrie CFR în lupta pentru titlu?) Dacă mai obținem vreo 9 victorii, da. Așa cum am ajuns la 11, de ce să nu putem crede că putem obține încă 8 sau 9? Și atunci am fi abonați la titlu. Dar mai e mult până atunci, trebuie să luăm fiecare meci în parte. Oricum, suntem o nucă tare în Liga 1 și în play-off. Echipa care ne va învinge prima dată va avea și multă suferință. Sigur, la un moment dat va veni și o înfrângere, dar eu sper ca înfrângerea să fie în ultima etapă a play-off-ului.

Favorita la titlu? Craiova, care e echipă foarte bună și am simțit-o. Dar să știți că și U Cluj are șanse, e o echipă puternică, iar Bergodi e un antrenor foarte bun. Au toate condițiile pentru a obține performanță în acest campionat. Sigur, și Rapidul, și Dinamo, chiar dacă azi i-am bătut. Important e că avem și noi șansa noastră", a spus Mureșan.

Programul lui CFR Cluj în play-off

Etapa 1: U Cluj (deplasare)

Etapa 2: Rapid (acasă)

Etapa 3: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 4: Dinamo (acasă)

Etapa 5: FC Argeș (deplasare)

Etapa 6: U Cluj (acasă)

Etapa 7: Rapid (deplasare)

Etapa 8: Universitatea Craiova (acasă)

Etapa 9: Dinamo (deplasare)

Etapa 10: FC Argeș (acasă)

Clasamentul la intrarea în play-off

1. Universitatea Craiova - 30p

2. Rapid - 28p

3. U Cluj - 27p

4. CFR Cluj - 27p*

5. Dinamo - 26p

6. FC Argeș

*CFR Cluj este singura echipă care a beneficiat de rotunjire la intrarea în play-off