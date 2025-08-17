FCSB a condus cu 2-0 și părea că se îndreaptă spre o victorie clară, dar giuleștenii au revenit spectaculos. Elvir Koljic a marcat două goluri pe final, iar Rapid a smuls un punct din acest derby.



Ilie Dumitrescu a răbufnit după gafa lui Ngezana



Fostul internațional Ilie Dumitrescu spune că Rapid nu ar fi avut puterea să egaleze pe final, dacă Siyabonga Ngezana nu ar fi pierdut mingea în apropierea careului. Fundașul campioanei le-a oferit gazdelor șansa de a reveni pe tabelă, după o eroare personală, iar Koljic a înscris pentru 2-2.



Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Ngezana: "Ăsta e un cadou făcut Rapidului. Rapidul nu mai putea egala niciodată în acest meci. Nu încerci să driblezi acolo! De acolo s-a terminat, puteau să și piardă. A avut-o Kramer pe cap. Așa ceva… Nu poți să interpretezi așa o fază în minutul 90 și ceva. Pe urmă, nici nu poate să facă fault, că a alunecat, a căzut.



Popescu și Ngezana au făcut un joc perfect timp de 80 de minute. A mai fost o fază care anunța că Rapid poate să facă ceva. Dar la cum s-a desfășurat jocul părea că e o liniște pentru FCSB. Contează enorm că a riscat Costel Gâlcă, FCSB a fost superioară. Dar insistența a făcut ca Rapid să obțină un punct imens", a spus fostul internațional, pentru Digi Sport.

Rapid a egalat în prelungiri, după ce FCSB a condus cu 2-0



FCSB a condus cu 2-0 în derby-ul de pe Arena Naționașă, unde Rapid a fost gazdă, dar meciul s-a încheiat la egalitate. Costel Gâlcă a evitat astfel primul eșec pe banca giuleștenilor.



Campioana en-titre a preluat devreme conducerea pe Arena Națională. Mihai Lixandru s-a poziționat perfect la o lovitură de colț, în minutul 7, și a reluat cu capul în plasă pentru 1-0. FCSB s-a distanțat pe tabelă în minutul 61, când rezerva Daniel Bîrligea nu l-a iertat pe Franz Stolz.



Rapid a revenit în meci pe final, după o prestație modestă pe Arena Națională. Elvir Koljic a înscris spectaculos, cu câlcâiul, în minutul 83. Bosniacul a câștigat un duel în centrul careului, iar de acolo a reluat surprinzător cu câlcâiul. Rapid s-a aruncat apoi în atac, iar Elvir Koljic a reușit să semneze "dubla". Siyabonga Ngezana a pierdut un balon în apropierea careului, mingea a ajuns în șase metri, iar Koljic a restabilit egalitatea.



Campioana en-titre a ajuns la patru etape consecutive fără succes în Liga 1. După înfrângerile cu Farul Constanța (1-2), Dinamo (3-4) și Unirea Slobozia (0-1), FCSB nu a reușit să treacă nici de Rapid (2-2).



Pentru FCSB urmează duelul tur din play-off-ul UEFA Europa League. Primul meci dintre FCSB și Aberdeen FC va avea loc pe 21 august, în Scoția. Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.



Rapid va avea parte de un meci mai accesibil în runda următoare, giuleștenii vor da piept cu nou-promovata Metaloglobus.

