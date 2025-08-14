SPECIAL Echipa pusă de Sir Alex Ferguson pe harta fotbalului, ultimul obstacol pentru FCSB în Europa League

Echipa pusă de Sir Alex Ferguson pe harta fotbalului, ultimul obstacol pentru FCSB &icirc;n Europa League Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB și-a asigurat calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după ce a câștigat și returul cu Drita, scor 3-1, în direct pe VOYO.

TAGS:
AberdeenFCSBSir Alex Ferguson
Din articol

În play-off, campioana României va înfrunta o echipă din prima ligă a Scoției, Aberdeen FC. Meciul tur va avea loc pe 21 august, în Scoția, iar returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.

Moștenirea lui Sir Alex Ferguson

Aberdeen FC este un club foarte vechi în Scoția, a fost fondat în 1903. Epoca de aur a clubului s-a derulat între 1978 și 1986. Mai bine de opt ani a stat uriașul Sir Alex Ferguson (83 de ani) pe banca "The Dons". Și legendarul antrenor se afla atunci la început de carieră, era doar al treilea club din cariera sa, după East Stirling și St. Mirren.

Parcursul echipei în era Ferguson a fost formidabil. În cei opt ani, Aberdeen a cucerit trei titluri (1980, 1984 și 1985), patru Cupe ale Scoției (1982, 1983, 1984 și 1986) și o Cupă a Ligii (1986). Însă și mai impresionant a fost parcursul din cupele europene.

Sub comanda lui Sir Alex Ferguson, Aberdeen FC a cucerit Cupa Cupelor și Supercupa Europei, ambele în 1983. Parcursul din Cupa Cupelor a uimit întreaga Europă. Elevii lui Sir Alex Ferguson au învins-o pe Bayern Munchen în sferturi, iar în finală au câștigat împotriva gigantului Real Madrid, scor 2-1.

După rezultatele obținute la Aberdeen, Sir Alex Ferguson a plecat la Manchester United. Iar restul este istorie. Din 2022, în fața arenei a fost amplasată o statuie a legendarului antrenor scoțian. La acel eveniment, Sir Alex a declarat:

"Ce am realizat aici la Aberdeen a fost aproape un miracol. A fost o perioadă absolut strălucitoare pentru mine. Primul meu an aici a fost greu. Tatăl meu a avut cancer. Dar odată ce am încheiat acel an, am știut spre ce mă îndrept pentru că aveam materialul potrivit.

Unii oameni vor să meargă în vacanțe pe Lună, alții vor să meargă în parc. Jucătorii mei au vrut să meargă pe Lună, au avut dorința să fie din ce în ce mai buni. Asta m-a motivat să lucrez cu ei. Și alte cluburi au vrut să câștige trofee, dar noi am vrut să le câștigăm mai mult decât ei. Dorința de a câștiga mai mult decât alții este ceea ce te va duce acolo", a spus fostul tehnician de pe Old Trafford, în 2022.

Tot ce trebuie să știi despre Aberdeen FC

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United.

Antrenată în prezent de suedezul Jimmy Thelin, echipa s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare). Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani.

CITEȘTE ȘI Aberdeen sau FCSB? Neil Lennon e convins: ”Are mai multă calitate”

În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.

În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, au fost aduși doar jucători liberi de contract sau împrumutați.

Aberdeen își joacă meciurile de acasă pe Pittodrie Stadium, o arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Marea &icirc;nt&acirc;lnire dintre Putin şi Trump va &icirc;ncepe vineri la ora 22:30. &Icirc;ntrevederea, urmată de o conferință comună de presă
ULTIMELE STIRI
Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-1, ACUM pe Sport.ro! Meci de coșmar pentru olteni: avem prelungiri &icirc;n Slovacia
Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-1, ACUM pe Sport.ro! Meci de coșmar pentru olteni: avem prelungiri în Slovacia
CFR Cluj &icirc;și cunoaște adversara din play-off-ul Conference League
CFR Cluj își cunoaște adversara din play-off-ul Conference League
Remarcatul serii după Drita - FCSB 1-3: &rdquo;A făcut un meci foarte bun&rdquo;
Remarcatul serii după Drita - FCSB 1-3: ”A făcut un meci foarte bun”
Charalambous anunță următorul obiectiv pentru FCSB: Asta e ținta noastră
Charalambous anunță următorul obiectiv pentru FCSB: "Asta e ținta noastră"
Dennis Politic este convins: &rdquo;Intrăm fără probleme!&rdquo; Dezvăluiri de la Priștina: &rdquo;Am auzit o grămadă de &icirc;njurături&rdquo;
Dennis Politic este convins: ”Intrăm fără probleme!” Dezvăluiri de la Priștina: ”Am auzit o grămadă de înjurături”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drita - FCSB 1-3 a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Campioana Rom&acirc;niei, meci perfect la Priștina și calificare &icirc;n play-off-ul UEL

Drita - FCSB 1-3 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Campioana României, meci perfect la Priștina și calificare în play-off-ul UEL

Vezi LIVE ONLINE Drita &ndash; FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000&euro; și undă verde pentru transfer

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer

Gigi Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: s-a aflat c&acirc;ți bani a pierdut FCSB, &icirc;n acest debut de sezon

Gigi Becali „fierbe“: s-a aflat câți bani a pierdut FCSB, în acest debut de sezon

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană

Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană

CITESTE SI
Risc de recesiune &icirc;n Rom&acirc;nia la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

stirileprotv Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!