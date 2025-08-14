În play-off, campioana României va înfrunta o echipă din prima ligă a Scoției, Aberdeen FC. Meciul tur va avea loc pe 21 august, în Scoția, iar returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.



Moștenirea lui Sir Alex Ferguson



Aberdeen FC este un club foarte vechi în Scoția, a fost fondat în 1903. Epoca de aur a clubului s-a derulat între 1978 și 1986. Mai bine de opt ani a stat uriașul Sir Alex Ferguson (83 de ani) pe banca "The Dons". Și legendarul antrenor se afla atunci la început de carieră, era doar al treilea club din cariera sa, după East Stirling și St. Mirren.



Parcursul echipei în era Ferguson a fost formidabil. În cei opt ani, Aberdeen a cucerit trei titluri (1980, 1984 și 1985), patru Cupe ale Scoției (1982, 1983, 1984 și 1986) și o Cupă a Ligii (1986). Însă și mai impresionant a fost parcursul din cupele europene.



Sub comanda lui Sir Alex Ferguson, Aberdeen FC a cucerit Cupa Cupelor și Supercupa Europei, ambele în 1983. Parcursul din Cupa Cupelor a uimit întreaga Europă. Elevii lui Sir Alex Ferguson au învins-o pe Bayern Munchen în sferturi, iar în finală au câștigat împotriva gigantului Real Madrid, scor 2-1.



După rezultatele obținute la Aberdeen, Sir Alex Ferguson a plecat la Manchester United. Iar restul este istorie. Din 2022, în fața arenei a fost amplasată o statuie a legendarului antrenor scoțian. La acel eveniment, Sir Alex a declarat:



"Ce am realizat aici la Aberdeen a fost aproape un miracol. A fost o perioadă absolut strălucitoare pentru mine. Primul meu an aici a fost greu. Tatăl meu a avut cancer. Dar odată ce am încheiat acel an, am știut spre ce mă îndrept pentru că aveam materialul potrivit.



Unii oameni vor să meargă în vacanțe pe Lună, alții vor să meargă în parc. Jucătorii mei au vrut să meargă pe Lună, au avut dorința să fie din ce în ce mai buni. Asta m-a motivat să lucrez cu ei. Și alte cluburi au vrut să câștige trofee, dar noi am vrut să le câștigăm mai mult decât ei. Dorința de a câștiga mai mult decât alții este ceea ce te va duce acolo", a spus fostul tehnician de pe Old Trafford, în 2022.

