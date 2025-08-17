FCSB părea că se îndreaptă către o victorie în derby. Campioana a condus cu 2-0 după golurile lui Mihai Lixandru (7') și Daniel Bîrligea (61'), însă Rapid a dat semne de viață în ultimul sfert de oră și a reușit să înscrie de două ori prin Elvir Koljic.

Costel Gâlcă a refuzat să scandeze împotriva Stelei după Rapid - FCSB 2-2

S-a terminat 2-2 spre marea bucurie a fanilor de la Rapid, care probabil nu mai sperau la o remiză în preajma minutul 80.

La finalul meciului, jucătorii celor de la Rapid au mers în fața galeriei și au scandat împotriva Stelei, agitând puternic brațele în dreptul suporterilor.



Costel Gâlcă și colaboratorii din staff au stat ceva mai retrași. Principalul de la Rapid, fost jucător al Stelei, s-a oprit din aplaudat în momentul în care a auzit că se scandează împotriva rivalei.



Gâlcă, inclusiv fost antrenor la FCSB, a refuzat astfel să se alăture rapidiștilor, părând ușor jenat de ceea ce se întâmplă.

Cu Gâlcă pe bancă, Rapid a început sezonul din Superliga cu trei victorii și trei remize. Giuleștenii ocupă locul 2 după 6 etape, cu 12 puncte, patru sub liderul Universitatea Craiova.

