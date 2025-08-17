FCSB părea că se îndreaptă către o victorie în derby. Campioana a condus cu 2-0 după golurile lui Mihai Lixandru (7') și Daniel Bîrligea (61'), însă Rapid a dat semne de viață în ultimul sfert de oră și a beneficiat și de erorile lui Siyabonga Ngezana.



Ngezana, încă un blackout! Sud-africanul l-a făcut mare pe Koljic în Rapid - FCSB

Mai întâi, Ngezana a fost dat ușor la o parte de Elvir Koljic la golul de 1-2 din minutul 83. Atacantul de al Rapid a preluat în centrul careului după un aut și a finalizat de lângă sud-african cu călcâiul.

