GALERIE FOTO Ngezana, încă un blackout! Sud-africanul l-a făcut mare pe Koljic în Rapid - FCSB

Ngezana, &icirc;ncă un blackout! Sud-africanul l-a făcut mare pe Koljic &icirc;n Rapid - FCSB Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, în derby-ul rundei a șasea din Superliga, pe Arena Națională.

TAGS:
Siyabonga NgezanaRapidFCSBElvir Koljic
Din articol

FCSB părea că se îndreaptă către o victorie în derby. Campioana a condus cu 2-0 după golurile lui Mihai Lixandru (7') și Daniel Bîrligea (61'), însă Rapid a dat semne de viață în ultimul sfert de oră și a beneficiat și de erorile lui Siyabonga Ngezana.

Ngezana, încă un blackout! Sud-africanul l-a făcut mare pe Koljic în Rapid - FCSB

Mai întâi, Ngezana a fost dat ușor la o parte de Elvir Koljic la golul de 1-2 din minutul 83. Atacantul de al Rapid a preluat în centrul careului după un aut și a finalizat de lângă sud-african cu călcâiul.

  • Koljic rapid fcsb 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ngezana a comis o eroare și mai mare în minutul 90+2. A încercat să îl dribleze pe Andrei Borza în apropierea propriului careu, însă a pierdut balonul în fața lateralui de la Rapid, care a centrat în fața porții pentru Elvir Koljic și s-a făcut 2-2.

  • Ngezana rapid fcsb 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Siyabonga Ngezana a avut un start ezitant de sezon. A comis două erori majore și în meciul FCSB - Inter Escaldes 3-1. (DETALII AICI)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Cea mai dură reacție după derby: Rapid? Slabi! FCSB? Proști!
Cea mai dură reacție după derby: "Rapid? Slabi! FCSB? Proști!"
Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: Să-și vadă de treaba lui!
Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: "Să-și vadă de treaba lui!"
Gigi Becali &icirc;și pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin &icirc;n seara asta
Gigi Becali își pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: "Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin în seara asta"
G&acirc;lcă cere un transfer de urgență după Rapid - FCSB 2-2: N-am arătat bine!
Gâlcă cere un transfer de urgență după Rapid - FCSB 2-2: "N-am arătat bine!"
Becali acuză: atacă arbitrajul după Rapid - FCSB 2-2. Care e motivul
Becali acuză: atacă arbitrajul după Rapid - FCSB 2-2. Care e motivul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: Nu-l vom mai vedea

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: "Nu-l vom mai vedea"

Lovitură la FCSB! S-a &rdquo;rupt&rdquo; și va fi indisponibil p&acirc;nă &icirc;n septembrie

Lovitură la FCSB! S-a ”rupt” și va fi indisponibil până în septembrie

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist rom&acirc;n: &rdquo;Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun&rdquo;

Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist român: ”Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun”

Cine știa de regula asta? Gol anulat &icirc;n Premier League pentru un motiv rar

"Cine știa de regula asta?" Gol anulat în Premier League pentru un motiv rar

Ce transfer pregătește FCSB! Gigi Becali vrea un atacant de la o rivală

Ce transfer pregătește FCSB! Gigi Becali vrea un atacant de la o rivală

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!