Il mai tineti minte pe Habibou? Fostul atacant al celor de la FCSB este la un pas sa revina in Romania! La ce formatie din Liga 1 poate ajunge

Fostul atacant al celor de la FCSB este foarte aproape de revenirea in Romania.

Formatia antrenata de Mircea Rednic, CSM Poli Iasi, este foarte aproape sa bata palma cu Habib Habibou (32 de ani), fostul jucator al celor de la FCSB, potrivit ziarulevenimentul.ro. Sursa citata spune ca atacantul din Republica Centrafricana ar fi interesat sa revina in Romania, iar Mircea Rednic i-a convins pe oficialii echipei din Copou sa il aduca si sa ii indeplineasca toate cerintele.

Habibou a venit la FCSB in 2008 cand a fost imprumutat de Gigi Becali de la Charleroi. Ajuns la 32 de ani, Habibou revenise in Belgia in septembrie 2019, insa nu a rezistat decat 4 luni la Lokeren. Inainte de a ajunge la Lokeren, acesta a evoluat pentru Zulte Waregem, unde a marcat 29 de goluri si pentru Gent, pentru care a marcat de 18 ori. In cariera sa, Habibou a maim evoluat pentru Rennes, Lens, Gaziantepspor, Maccabi Petah Tikva si Qatar SC. In acest moment, Habibou este cotat la 300.000 de euro, pe transfermarkt.com