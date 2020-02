Cel mai tare DUEL al Romaniei a ajuns si in Italia! Ce scrie Gazzetta dello Sport despre derby-ul Dinamo - FCSB

"Clasicul" romanesc Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la 20.00.

Cel mai asteptat duel fotbalistic din Romania se apropie, iar presa din Italia si-a indreptat atentia spre evenimentul care urmeaza sa aibe loc in acest weekend.

Gazzetta dello Sport a publicat un articol dedicat duelului, numit si "Derby-ul Etern" dintre cele doua rivale. Italienii scriu despre suporterii celor doua echipe, care sunt anuntati in numar mare la stadion. Deja 15.000 de bilete s-au vandut, iar Arena Nationala urmeaza sa ia parte la cel mai mare spectacol al galeriilor din acest an.



"Derby-ul etern de duminica intre Dinamo Bucuresti si FCSB (fosta Steaua): fanii lui Dinamo Bucuresti isi finanteaza clubul, in timp ce cei de la Steaua se intorc pe stadion, in conditiile in care liderul galeriei este eliberat dupa mai bine de 5 ani de inchisoare", au scris cei de la Gazzetta dello Sport.





