"Vor putea sa joace acolo!" FCSB se poate intoarce din nou in Ghencea! Anunt de ULTIMA ORA despre stadionul pe care ros-albastrii au scris istorie! De ce depinde totul

FCSB ar putea juca din nou in Ghencea.

Ilie Nastase, un sustinator al celor de la FCSB, dar si al celor de la CSA Steaua, a spus ca formatia condusa de Gigi Becali ar putea reveni in Ghencea in momentul in care noua arena va fi terminata. Acesta spune ca daca Gigi Becali va plati pentru a inchiria stadionul, nu exista niciun fel de problema, iar echipa sa poate evolua acolo. Nastase face o comparatie si cu Arena Nationala si spune ca nici pe cel mai mare stadion al tarii nu se poate daca juca daca nu platesti pentru a-l inchiria.



"Eu cred ca va juca si FCSB acolo, oricine poate sa joace acolo. Acum daca nu platesti nu poti sa joci pe Arena Nationala, nicaieri", a spus Ilie Nastase.

Noul stadion din Ghencea va avea 31.254 de locuri, iar investita se ridica la aproape 95 de milioane de euro.