Ultima dată când echipa londoneză a câștigat în eșalonul de elită al Angliei, care se vede în exclusivitate în România pe VOYO, a fost la sfârșitul lui decembrie, când Tottenham a învins-o în deplasare pe Crystal Palace cu 1-0 (28 decembrie, etapa 18).

Englezii au făcut anunțul despre Radu Drăgușin la patru zile de la umilința cu Arsenal

În ultima etapă, Tottenham a fost învinsă categoric de liderul Arsenal, în North London Derby, scor 1-4. Pentru echipa lui Igor Tudor urmează acum confruntarea cu Fulham de duminică (1 martie).

Iar cum Cristian Romero e în continuare suspendat după ce a fost eliminat din meciul cu Manchester United (0-2), Radu Drăgușin e anunțat titular de presa britanică.

”Radu Drăgușin a arătat rău în a doua repriză cu Arsenal, dar Tudor nu prea are opțiuni, așa că românul ar trebui să fie în continuare titular în defensivă”, a scris spurs-web.com.

Tottenham o va înfrunta pe Fulham duminică de la ora 16:00, pe ”Craven Cottage” din Londra. În turul sezonului, Spurs nu a reușit să o învingă acasă pe Fulham, care s-a impus pe ”Tottenham Hotspur Stadium” cu 2-1.

Spurs e aproape de ”zona fierbinte” a clasamentului. Cu 29 de puncte, Tottenham se află pe locul 16 după 27 de etape. Șapte victorii, opt remize și 12 eșecuri a înregistrat echipa lui Igor Tudor până acum.