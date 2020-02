Dinamovistii se pregatesc INTENS pentru duelul cu FCSB! "Cainii" au invatat arte martiale si sunt gata sa dea de PAMANT cu adversarii

Ca sa o bata pe FCSB, dinamovistii sunt in stare de orice. Azi au invatat artele martiale ... rusesti!

Dinamovistii au ratat playoff-ul al treilea an la rand si vor sa se revanseze in fata fanilor cu o victorie in derby!



"Este mai putin important derby-ul in clasament. Derby-ul ramane derby", a declarat Deian Sorescu.



Campionii de la lupte i-au pregatit pe dinamovisti pentru derby! Fabbrini si colegii lui au luat lectii de sambo!



Reporter: Ce scheme ai invatat?

Deian Sorescu: Multe! Astept sa le pun in aplicare.



