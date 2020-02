N-a mai fost dorit la FCSB, asa ca s-a reorientat! Latovlevici a recunoscut ca a negociat cu o mare rivala a ros-albastrilor in aceasta iarna

Iasmin Latovlevici a devenit liber de contract, dupa ce Bursaspor nu i-a platit salariile.

Fostul jucator al FCSB si-a cautat echipa in perioada de mercato, insa Becali nu l-a mai vrut. Latovlevici isi dorea sa evolueze in Liga 1, dar planurile sale nu au mers tocmai cum si-a dorit, asa ca acesta a semnat cu Kisvarda, in Ungaria.

Internationalul roman a recunoscut ca a purtat discutii cu FCSB, dar si cu CFR Cluj, el dorind neaparat sa obtina un angajament cel putin pana la vara, pentru a avea continuitate.

"Cei de la Kisvarda m-au sunat prima data, dar apoi am vorbit cu Chipciu. Cei de la CFR stiau situatia mea. Apoi, am fost la meci, insa oricum voiam sa ma duc.

De ce sa nu recunosc, am vorbit si cu Pintilii , pentru ca am luat in calcul orice varianta. Voiam neaparat sa ma duc undeva unde sa joc pana la vara, pentru ca, in caz contrar, era mai greu sa-mi mai gasesc un angajament, mai ales la varsta mea". Am vorbit cu Meme Stoica, dar mi-au spus ca sunt acoperiti in flancul stang, iar apoi am vorbit cu Marian Copilu, de la CFR", a spus fotbalisul, la DigiSport.