Marius Șumudică va disputa un meci de totul sau nimic, în ultima zi a lunii februarie! Sâmbătă, de la ora 21:00, ora României, Al-Okhdood va juca pe terenul ultimei clasate Al-Najma.

Dacă Șumudică va pierde și acest meci – are deja opt eșecuri în 11 etape! – sunt șanse foarte mari ca arabii să-l pună pe liber după două luni în care, nu doar că n-a îmbunătățit situația echipei în clasament, dar chiar a înrăutățit-o!

În momentul venirii lui Șumudică pe bancă, Al-Okhdood era tot pe penultimul loc, însă la 2 puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în prima ligă. Astăzi, după 11 partide cu tehnicianul român pe bancă, distanța față de primul loc salvator în clasament s-a mărit la... 6 puncte.

Memoriul celor de la Al-Okhood a ajuns la... coșul de gunoi!

În acest moment, Șumudică are o serie de patru înfrângeri la rând cu Al-Okhdood. După ultima partidă însă, cea cu Al-Fateh (1-2), a apărut o variantă-bombă, relatată aici de Sport.ro. Concret, șefii lui Șumudică și-au făcut mari speranțe de a recupera punctele pierdute pe teren la... masa verde.

Din păcate pentru Șumudică și conducerea lui Al-Okhdood, aceste speranțe s-au și năruit, între timp.

Potrivit presei arabe, jucătorul advers de care s-au legat cei de la Al-Okhdood, Fahad Al Zubaidi, n-avea, de fapt, patru cartonașe galbene, așa cum apărea pe site-ul Saudi Pro League. După memoriul depus de Al-Okhdood, șefii campionatului saudit au corectat informațiile trecute în dreptul atacantului de la Al-Fateh, ștergând unul din „galbenele“ sale. Ceea ce înseamnă că fotbalistul a evoluat, în partida cu echipa lui Șumudică, având drept de joc.

„După această încurcătură cu cartonașele lui Al-Zubaidi, normal ar fi ca șefii fotbalului saudiți să plătească cheltuielile făcute de Al-Okhdood pentru depunerea memoriului. Nu de alta, dar gafa aparține federației, în acest caz. Pentru că n-a putut ține, în mod corect, evidența avertismentelor primite de un jucător“, a comentat jurnalistul Waleed Al-Faraj.

Așadar, după această poveste, Al-Okhdood rămâne cu următorul bilanț, în campionatul saudit: 23 de meciuri, 2 victorii, 4 egaluri, 17 înfrângeri. Golaveraj: 19-49.

În ultimele două sezoane, actuala echipă a lui Șumudică s-a salvat de la retrogradare cu mari emoții, prinzând locul 15, de fiecare dată!