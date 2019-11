Chipciu inapoi la FCSB? Reactia lui Gigi Becali dupa informatiile aparute in presa din Belgia! Ce spune patronul ros-albastrilor

Becali a vorbit despre o posibilia intoarcere a lui Chipciu la FCSB.

Revenit in rolul de manager sportiv, MM crede ca revenirea lui Alex Chipciu la FCSB ar fi o solutie excelenta. Au inceput deja discutiile in legatura cu un imprumut al lui Chipciu in Liga 1, anunta Voetbal Belgie. Alex nu a prins niciun minut in acest sezon pentru Anderlecht.

Dupa informatiile aparute in presa din Belgia, Gigi Becali a reactionat si spune ca il asteapta pe Chipciu inapoi la FCSB.

"Il astept oricand, cu bratele deschise! Aici e casa lui. Eu il astept, dar nu stiu nimic despre ce scrie presa din Belgia", a spus Becali pentru GSP.

Chipciu a jucat la FCSB in perioada 2012-2016 de unde a plecat la Anderlecht in schimbul a 3 milioane de euro.