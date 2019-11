Dica, pregatit sa refuze FCSB pentru a doua oara! "Nick" are un alt plan: "Ar fi extraordinar sa antrenez acolo!" Vrea sa ii ia locul lui Radoi

FRF isi cauta antrenori. Atat nationala de seniori, cat si cea de tineret au nevoie de selectioneri.

Mirel Radoi este propunerea Comisiei Tehnice a FRF pentru preluarea postului de selectioner la nationala de seniori. In aceste conditii, FRF va fi nevoita sa caute antrenor si pentru Romania U21.

Nicolae Dica spune ca si-ar dori sa lucreze la nationala de tineret. Dica ii stie pe multi dintre fotbalistii de la tineret. Fie i-a antrenat la FCSB, fie i-a avut colegi la Viitorul in perioada in care a jucat la echipa lui Hagi.

"Am lucrat impreuna la FCSB. Ne stim bine si ne intelegem foarte bine. Gandim la fel. Chiar ieri am vorbit cu el, dar nu am vorbit despre nationala. Mi-ar placea sa antrenez nationala de tineret. Ii cunosc pe jucatori, cu o parte din ei am lucrat la FCSB, pe altii ii stiu de la Viitorul de cand eram jucator. Ar fi o oportunitate pentru mine si ar fi extraordinar sa ajung sa antreneze la tineret", a declarat Nicolae Dica pentru ProTV.

Potrivit GazeteiSporturilor, Dica a fost propus de Mihai Stoica si la FCSB pentru a-i lua locul lui Vintila in cazul in care FCSB mai pierde un meci pana se intrerupe campionatul.