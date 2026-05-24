Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, nu putea lipsi de la cel mai important meci al echipei sale din acest sezon. Dacă se va impune, echipa lui Marius Croitoru se va lupta în finala barajului pentru Conference League cu Dinamo, pe 29 mai, pe Arcul de Triumf.
Omul cu banii de la FC Botoșani a venit la stadion însoțit de ceilalți conducători ai clubului, dar și de fratele său, Constantin Iftime, scriitor de meserie.
În luna decembrie, Sport.ro a publicat un interviu cu fratele finanțatorului de la FC Botoșani.
„Eu sunt fratele lui mai mare. Noi semănăm cu tatăl nostru. Pesemne că am stat și mult împreună, am fost la școala generală, liceu, facultate împreună. Am stat în aceiași cameră. El a făcut zona reală, cum se spune, a făcut Politehnica. Eu am făcut literatura, eu sunt scriitor, am studiat jurnalismul. Este o calitate deosebită la Valeriu de a se adapta și de a construi în orice domeniu pe care-l face.
Eram redactor-șef a unei reviste studențești, când eram student, iar Valeriu a scris o cronică de meci la Politehnica Iași, în stilul lui Fănuș Neagu. Pe lângă faptul că el face și constriește în fotbal, face mult mai mult. Poate să fie un om al momentului”, spunea Constantin Iftime.
FCSB - FC Botoșani, echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti
- Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Popescu, Alhassan, Thiam, Popa
- FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Diaw, Creț - Papa, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter
- Rezerve: Kukic, Ilaș, Țigănașu, David, Pănoiu, Bodișteanu, Botă, Ștefan, Kovtaliuk, Lopez