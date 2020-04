BREAKING NEWS: FCSB e prima echipa care reincepe antrenamentele! "In Saptamana Mare intra toata lumea in cantonament, ca sa nu faca nici pacate"

Becali anunta ca jucatorii vor incepe antrenamentele.

Patronul FCSB spune ca echipa intra in cantonament la baza din Berceni saptamana viitoare, fiind astfel primul club din Liga 1 care reincepe antrenamentele de la instituirea masurilor restrictive. De asemenea, Becali a dezvaluit ca el este cel care face planul si ca nu Vintila decide cand se vor antrena fotbalistii.

"Nu face vintila planul, planul il fac eu! FCSB va incepe de saptamana viitoare. Vom face testele la clinica la mine si intra toata lumea in cantonament in Saptamana Mare, ca sa nu faca nici pacate. Intra toti in cantonament, staff, maseur, preparator, tot staff-ul. In noaptea de Paste, cred eu ca Dumnezeu ne va ajuta si tot poporul roman va merge in noaptea de Inviere sa-si ia lumina, iar eu le dau liber jucatorilor sa plece acasa. Pleaca, stau 2-3 zile si dupa intra iar in cantonament.

Tanase se antreneaza la baza, el cu Cretu se duc la baza, au sala de forta, se antreneaza ca inainte", a spus Becali, la PRO X.

