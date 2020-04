N-ar mai iesi din carantina! Femeile de Champions League care le tin de urat stelistilor pe timp de pandemie. Topul iubitelor de la FCSB

Fotbalistii celor de la FCSB isi petrec timpul alaturi de iubite.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic si in Romania, iar Liga 1 a fost suspendata. Majoritatea echipelor au luat decizia sa injumatateasca salariile jucatorilor, iar altele au decis sa isi bage atat jucatorii cat si angajatii in somaj tehnic. La FCSB, Gigi Becali, a hotarat sa injumatateasca salariile fotbalistilor, iar acestia urmeaza un program de antrenament de acasa.

Pe langa antrenamente, fotbalistii vicecampioanei Romaniei isi petrec timpul alaturi de iubite. Florinel Coman este intr-o relatie cu Ioana Timofeciuc de 4 ani, din perioada din care acesta evolua la Viitorul Constanta. Cei doi nu ezita sa se etaleze pe retelele de socializare, iar multa luma spune despre iubita "perlei" de la FCSB ca seamana izbitor cu cantareata Ariana Grande.

Florin Tanase si Medeea Turcescu sunt impreuna din 2014, chiar daca cei doi au mai avut o relatie in adolscenta. Medeea Turcescu este nepoata fostului jurnalist Robert Turcescu si este foarte cunoscuta in lumea modei, unde a participat la multe concursuri de miss. A lucrat si cu designerul de moda Catalin Botezatu, iar acum se ocupa de make-up.

Dragos Nedelcu, formeaza o relatie cu una dintre cele mai talentate artiste din industria muzicala, Aza Gabriela. Cei doi s-au cunoscut in vara anului trecut in Poiana Brasov. Daca la inceput discutiile au avut loc pe retelele de socializare, cei doi s-au cunoscut personal la munte, unde au petrecut momente romantice si si-au oficializat relatia. La finalul anului trecut, cei doi indragostiti s-au despartit, dar la scurt timp s-au impacat si formeaza in continuare un cuplu.

Olimpiu Morutan se iubeste cu o studenta la Drept inca de pe vremea cand juca pentru FC Botosani. Chiar daca are un corp de invidiat, Paula Olah, nu este model si se afla la prima relatie cu un fotbalist.

