"Daca cei de acolo il doresc cred ca are toate sansele sa revina!" Anunt de ULTIMA ORA din Cehia despre revenirea lui Nita la FCSB! "Cei de la Sparta nu s-au comportat prea bine cu el."

Gigi Becali il doreste pe Nita la FCSB pentru postul de titular in poarta.

Nicolae Stanciu a dezvaluit ca a avut recent o discutie cu Florin Nita despre posibilitatea revenirii portarului la FCSB. Stanciu spune ca cei de la Sparta nu s-au comportat foarte bine cu goalkeeper-ul roman in ultima perioada si acesta ar fi cu siguranta incantat sa revina la FCSB:

"Am vorbit cu Nita pe tema revenirii la FCSB si el iubeste foarte mult clubul. Cred ca si-ar dori sa isi incheie cariera la Steaua sau sa se intoarca acasa, dar nu stiu ce va fi. Mai are un an de contract aici si in ultima perioada Sparta nu s-a comportat asa bine cu el. Daca Steaua il va dori, cred ca are toate sansele sa revina.", a spus Nicolae Stanciu la Digi Sport.

Gigi Becali: "Il doresc pe Nita"

Patronul FCSB a declarat astazi ca si-ar dori sa il readuca pe Nita la FCSB, insa in conditiile actuale nu ii poate oferi un salariu mai mare de 8000 de euro:

"Eu am spus ca as vrea sa il aducem pe Nita, insa doar in conditiile pe care le doresc eu. Din cate m-am informat, Nita mai are contract cu Sparta inca un an, iar el are un salariu acolo de vreo 20.000 pe luna, daca nu si mai bine. Pe criza asta eu nu o sa ii dau niciodata banii astia, iar imprumuturile nu prea le agreez pentru ca aia de Praga nu sunt prosti sa ii tina si ei din salariu. Lor le-ar conveni sa il iau eu imprumut si sa raman pe cap cu salariul lui Nita, dar nu se poate asa pentru ca la mine cam 8.000 de euro pe luna o sa fie acum cel mai mare salariu la echipa, dupa ce baietii au acceptat injumatatirea salariului. Cel mai bine ar fi sa vina liber de contract", a spus Gigi Becali pentru ProSport.