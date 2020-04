FCSB = Faci Ce Spune Becali! Tanase n-a pus un gram pe el si se antreneaza dupa programul Gigi! :) Ce clip a postat capitanul FCSB pe net

Fotbalistii FCSB-ului sunt inca in autoizolare, insa respecta cu strictete programul de antrenament.

Florin Tanase continua sa se antreneze corespunzator si se mentine intr-o forma de zile mari. Capitanul FCSB-ului a postat pe contul de Instagram un filmulet in care se antreneaza alaturi de catelusul sau.

Cristiano Ronaldo lanseaza "Cupa Sufrageriei"

Florin Tanase a raspuns provocarii lansate de Cristiano Ronaldo pe retelele de socializare si a efectuat exercitiul primei editii a "Cupei Sufrageriei":

"Salut, am o noua provocare pentru a ramane activ: "Cupa Sufrageriei". Poti sa imi bati recordul? Arata-mi ce poti", a fost mesajul lui Cristiano Ronaldo.

Gigi Becali: "La mine, are fiecare camera lui."

Patronul ros-albastrilor planuieste sa isi cheme fotbalistii inapoi in cantonament si le-a pregatit toate conditiile la baza de antrenament:

"Eu am 30 de hectare de teren acolo. Acasa stau intr-un apartament, stau 4-5 persoane in 100 de metri patrati. Unde e mai bine? La mine, are fiecare camera lui.

Nu or putea sa stea in atatea hectare? Jucatorii au suficient loc sa faca antrenament si sa pastreze distanta intre ei", spunea Gigi Becali pentru Realitatea.