"Ieri am fost sunat din Spania pentru Morutan!" Becali ar putea da lovitura! Agentul fotbalistului a facut anuntul despre un posibil transfer

Impresarul a vorbit despre interesul echipelor din strainatate pentru Morutan.

Florin Vulturar este cel mai activ impresar in aceasta perioada. Agentul a dezvaluit ca sunt discutii zilnice cu cluburile din strainatate legate de un potential transfer al lui Morutan si ca ultimul interes este din Spania.

"Ieri m-a sunat un director sportiv din Spania pentru Morutan, el isi doreste in Europa, doar daca o sa fie o oferta de nerefuzat din zona araba. Undeva intre 10 si 15 milioane de euro este pretul lui Morutan, asa s-a zis si de Man ca nu poate pleca pe mai mult de 5-6 milioane de euro. Aceasta pandemie o sa ne ajute pe noi, romanii, in vanzari pentru ca echipele nu isi vor mai permite sa plateasca 40-50 de milioane de euro pe jucatori", a precizat Florin Vulturar la DigiSport.

Agentul a declarat ca este in cautarea unui atacant si pentru FCSB, dar impresarul sustine ca este o criza in randul varfurilor de atac si fundasilor central in intreg fotbalul mondial.

"Am o relatie cat se poate de corecta cu domnul Becali si fac tot posibilul sa aduc jucatori care pot face diferenta, am incercat sa aduc jucatori de calitate, nu sa aduc doar la numar.

E o criza foarte mare de atacanti si de fundasi centrali, chiar acum am gasit unul interesant cu suma de transfer, are 16 goluri marcate in ultimul sezon", a dezvaluit Vulturar.