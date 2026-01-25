Ianis Zicu, antrenorul Farului Constanța, a susținut că elevii săi au tratat neprofesionist mai multe momente din victoria cu Petrolul (1-0) și că i-a informat și în vestiar de nemulțumirea sa.

Ianis Zicu, deranjat de elevii săi după Petrolul - Farul 0-1

Zicu a recunoscut, de asemenea, că succesul „marinarilor” împotriva „lupilor galbeni” a avut loc și cu noroc pentru echipa sa.

„Din fericire, am avut inimă și șansă în repriza a doua să marcăm. În prima repriză am avut ocazii, șanse. În a doua repriză am suferit enorm pentru că am tratat multe momente neprofesionist, am avut situații de a marca. Le-am zis și jucătorilor.

Puteam să pierdem cele 3 puncte. Cred că sunt momente când gândurile negative că n-ai mai câștigat de atâtea meciuri îți pot schimba mentalitatea. Poate acesta a fost motivul. Din fericire, am câștigat. Am avut inimă și noroc, asta le-am spus.

Întâlnim cel mai puternic adversar, pe Universitatea Craiova, jucăm acasă, trebuie să bucurăm suporterii. Acum am reușit să aducem 3 puncte dintr-o deplasare. Îi așteptăm la stadion și sperăm să obținem un rezultat care să îi bucure.

Noi trebuie să câștigăm fiecare partidă, asta e mentalitatea mea, a clubului și a jucătorilor. Nu depinde doar de noi. Trebuie să ne facem puncte cât mai multe până la începutul play-off-ului și play-out-ului, iar apoi vom vedea unde ne situăm”, a declarat Ianis Zicu, la finalul partidei Petrolul Ploiești - Farul Constanța 0-1, conform digisport.ro.

Succes la limită pentru Farul Constanța cu Petrolul Ploiești

Farul Constanța a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, Petrolul Ploiești, în etapa a 23-a din Superligă. Unicul gol al confruntării a fost marcat Victor Dican în minutul 32.

Farul e pe locul 10, cu 31 de puncte, iar Petrolul e pe locul 13, cu 20 de puncte.