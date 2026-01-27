VIDEO Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă!

Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă! La Liga
Portarul va reveni la FC Barcelona la sfârșitul sezonului.

Girona a obţinut in extremis un rezultat de egalitate pe teren propriu, scor 1-1, în meciul cu formaţia Getafe, luni seara, în etapa a 26-a din La Liga.

Oaspeţii au deschis scorul după pauză, prin atacantul argentinianul Luis Vazquez, transferat recent de Getafe de la Anderlecht Bruxelles, care astfel a debutat cu gol în tricoul madrilenilor (59).

Girona a reuşit să egaleze în prelungirile meciului, prin Vitor Reis (90+4).

Cu această ocazie, goalkeeper-ul german Marc-Andre ter Stegen şi-a făcut debutul în poarta echipei Girona, care l-a împrumutat până la sfârşitul sezonului de la FC Barcelona.

Getafe putea pleca cu toate cele trei puncte din Catalonia, însă ter Stegen a evitat al doilea gol al oaspeţilor printr-o intervenţie providenţială, în faţa unui alt debutant de la echipa vizitatoare, uruguayanul Sebastian Boselli, în ultimele momente ale partidei, informează Agerpres.

Girona ocupă locul al zecelea în clasament, cu 25 de puncte, în timp ce Getafe se află pe locul 17, cu 22 de puncte, unul în plus faţă de Mallorca, ocupanta primei poziţii retrogradabile (18).

Rezultatele și marcatorii din etapa 26 din La Liga

Vineri

Levante - Elche 3-2

Au marcat: Pablo Martinez (50), De La Fuente (68), Matturro (90+6), respectiv Alvaro Rodriguez (11), Boayar (90+2).

Sâmbătă

Rayo Vallecano - Osasuna 1-3

Au marcat: Pathe Ciss (59), respectiv Budimir (29), Jozhua Vertrouwd (90+1, autogol), Osambela (90+4).

Valencia - Espanyol Barcelona 3-2

Au marcat: Hugo Duro Perales (15), Comert (59), Ramazani (90+4 - penalty), respectiv Terrats (54), Copete (79 - autogol).

Sevilla - Athletic Bilbao 2-1

Au marcat: Peque (42), Akor Adams (56 - penalty), respectiv Robert Navarro Munoz (40).

Villarreal - Real Madrid 0-2

A marcat: Kylian Mbappe (47, 90+4 - penalty).

Duminică

Atletico Madrid - Mallorca 3-0

Au marcat: Alexander Soerloth (22), David Lopez (75 - autogol), Almada (87).

FC Barcelona - Real Oviedo 3-0

Au marcat: Olmo (52), Raphinha (57), Yamal (73).

Real Sociedad - Celta Vigo 3-0

Au marcat: Oyarzabal (17, 75), Brais Mendez (90+6 - penalty), respectiv Borja Iglesias (72).

Portarul Andrei Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Alaves - Betis Sevilla 2-1

Au marcat: Carlos Vicente (3), Toni Martinez (47), respectiv Ezzalzouli (90+5).

Luni

Girona - Getafe 1-1

Au marcat: Vitor Reis (90+4), respectiv Luis Vazquez (59).

Clasamentul din La Liga 

