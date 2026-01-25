Disputa de pe „Ilie Oană” pune față în față două echipe aflate în criză acută de puncte, într-o veritabilă goană pentru reabilitare în fața suporterilor. „Lupii galbeni” traversează o perioadă complicată, reușind să bifeze o singură victorie în ultimele nouă runde, acel 4-1 cu Metaloglobus de pe 1 decembrie 2025. În acest interval, prahovenii au mai înregistrat cinci remize și trei înfrângeri, un bilanț care pune presiune pe banca tehnică.



De partea cealaltă, trupa de la malul mării sosește la Ploiești cu un complex al jocurilor din deplasare. Dobrogenii au bifat un singur succes în ultimele nouă jocuri disputate pe teren advers, victoria cu 2-0 în fața CFR-ului din 25 octombrie 2025. În rest, „marinarii” au scos doar două remize și au cedat în șase rânduri.



Petrolul Ploiești – Farul Constanța, duminică, 25 ianuarie, ora 14:30



Istoria recentă a confruntărilor directe indică o dominare clară a constănțenilor. De la revenirea Petrolului pe prima scenă în 2022, cele două formații s-au duelat de opt ori în principala întrecere internă. Bilanțul este zdrobitor: șase victorii pentru Farul, un singur succes pentru ploieșteni și un rezultat de egalitate.



Cea mai recentă dispută din SuperLigă, consumată pe 1 septembrie 2025, s-a încheiat cu victoria dobrogenilor, scor 2-1. Răzvan Tănasă și Ionuț Larie au marcat atunci pentru Farul, în timp ce Adi Chică-Roșă a înscris pentru „găzari”. Nici cifrele lui Eugen Neagoe nu sunt dătătoare de speranțe pentru gazde: antrenorul a pierdut șase din ultimele 10 dueluri cu Farul în toate competițiile, reușind să câștige doar trei.

