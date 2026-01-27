FOTO Ce apariție! Gică Craioveanu, actor într-un thriller româno-spaniol

Ce apariție! Gică Craioveanu, actor într-un thriller româno-spaniol Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Thrillerul româno-spaniol „Acel martie” aduce staruri internaționale pe marele ecran, din 4 martie.

TAGS:
Gica Craioveanuactor

Carismaticul Gică Craioveanu, fost internațional și campion cu Universitatea Craiova în 1991, a devenit actor de film.

Gică Craioveanu, actor!

  • Afisul filmului
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Filmat pe parcursul a 24 de zile, la Cluj-Napoca și pe domeniul spectaculosului Castell de Peñíscola, din Spania, „Acel martie” reunește o distribuție internațională cunoscută pasionaților de film din România.

Din cast fac parte Esther Acebo, cunoscută publicului din serialul La Casa del Papel, Costas Mandylor, actor emblematic al francizei Saw, Luke Roberts, cunoscut pentru aparițiile sale în Game of Thrones, Ransom, Batman și Didi Anderson (The Hitman’s Wife, Ransom). Fostul fotbalist Gică Craioveanu are, de asemenea, o apariție specială în film, se arată într-un comunicat.

„Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să lucrez cu o echipă extraordinară și să dăm viață unei povești atât de bine scrise de Olivia Odăianu. A fost un film plin de provocări, dar și de satisfacții enorme. Cred foarte mult în acest proiect și îi invit pe toți să îl descopere în cinematografe”, declară regizorul Iura Luncașu.

Pentru Olivia Odăianu, „Acel martie” reprezintă prima ecranizare a unui roman semnat de ea. Autoarea mărturisește că experiența de pe platoul de filmare a fost una specială și profund conectată cu viziunea cinematografică a echipei.

„Din prima clipă am simțit o conexiune puternică, iar acest lucru ne-a condus firesc până la realizarea filmului. Sunt mândră că romanul meu a prins viață și că povestea va ajunge la un public cât mai larg”, spune scriitoarea.

Filmul urmărește povestea lui Anabel Albu, interpretată de Mădălina Bellariu Ion, agentă a serviciilor de informații românești, însărcinată să-l supravegheze pe Vlad Bratu (Eduard Trică), un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică. Pe măsură ce Vlad încearcă să împiedice ca descoperirea sa să ajungă în mâinile unui stat dispus să o folosească în scopuri de control și manipulare, Anabel este prinsă între loialitatea față de misiune și adevărul pe care începe să îl descopere.

În rolul principal feminin o regăsim pe Mădălina Bellariu Ion, cunoscută pentru apariția sa din serialul The Young Pope, regizat de Paolo Sorrentino, unde a jucat alături de Jude Law, dar și pentru numeroase alte proiecte internaționale, precum serialul britanic Grace, filmul de acțiune Take Cover, alături de Scott Adkins, sau Drained. Publicul românesc o cunoaște și ca protagonista unui serial difuzat de Antena 1. Pentru actriță, „Acel martie” marchează un moment important, fiind primul său rol principal într-un lungmetraj românesc.

„Din momentul în care am citit scenariul, m-am îndrăgostit de poveste și am simțit nevoia să citesc și romanul Oliviei Odăianu. Am avut de la început convingerea că poate fi un film cu adevărat internațional. Are acțiune, suspans și o intrigă de spionaj care poate rezona cu publicul din întreaga lume. Este diferit de ceea ce s-a făcut până acum în cinematografia românească”, spune Mădălina Bellariu Ion, protagonista și producătoarea filmului.

Rolul masculin principal este interpretat de Eduard Trică, actor cu experiență internațională în film, televiziune și teatru. După ce și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie, Eduard și-a completat formarea profesională la USC School of Dramatic Arts din Los Angeles, unde a studiat între 2014 și 2018.

„Ecranizarea romanului «Acel martie» a fost o experiență extrem de specială pentru mine. Am filmat în România și Spania și am fost înconjurat de o echipă excepțională. Abia aștept ca filmul să ajungă în fața publicului”, declară actorul.

Distribuția este completată de actorii români precum: Bob Rădulescu, Diana Sar, Vlad Marin și Cătălin Herlo, care contribuie la conturarea poveștii.

Realizarea filmului „That March / Acel martie” a fost posibilă cu sprijinul partenerilor și sponsorilor Devnest, Ostenweeg, NIM Global Logistic, Home Garden, Hubertus, Hotel Castillo de Peñíscola și LYG Alphabet, Digi 24 si Phoenix Media, precum și al partenerilor instituționali Primăria Cluj-Napoca și Primăria Peñíscola.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol
Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar
Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar
ULTIMELE STIRI
Fiorentina - Como, de la 22:00 pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
Fiorentina - Como, de la 22:00 pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
Cea mai iubită echipă românească în zona arabă: „Niște stele!“
Cea mai iubită echipă românească în zona arabă: „Niște stele!“
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă!
Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă!
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
Dinamo joacă astăzi meciul sezonului!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"

OUT de la FCSB, la o zi după 1-4 cu CFR? "Discuții finale acum"



Recomandarile redactiei
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”
Cea mai iubită echipă românească în zona arabă: „Niște stele!“
Cea mai iubită echipă românească în zona arabă: „Niște stele!“
Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar
Show cu Gigi Becali al arabilor: Reghecampf și jucătorii săi, „îngropați“ în bancnote în vestiar
Fiorentina - Como, de la 22:00 pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
Fiorentina - Como, de la 22:00 pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă!
Marc-Andre ter Stegen, decisiv la debutul pentru noua sa echipă!
Alte subiecte de interes
4 milioane de euro pentru transferul lui Alexandru Mitriță: "Mihai Rotaru i-a promis că îi dă drumul"
4 milioane de euro pentru transferul lui Alexandru Mitriță: "Mihai Rotaru i-a promis că îi dă drumul"
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru finala EURO 2024! Meciul va fi transmis pe PRO TV și VOYO
Pronosticul lui Gică Craioveanu pentru finala EURO 2024! Meciul va fi transmis pe PRO TV și VOYO
”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Sandu Lungu: "Sunt teroristul satului, de meserie măcelar!"
Sandu Lungu: "Sunt teroristul satului, de meserie măcelar!"
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!