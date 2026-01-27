Ce i-a cerut Gigi Becali celui mai valoros fotbalist de la FCSB: „E păcat”

Filmat pe parcursul a 24 de zile, la Cluj-Napoca și pe domeniul spectaculosului Castell de Peñíscola, din Spania, „Acel martie” reunește o distribuție internațională cunoscută pasionaților de film din România.

Din cast fac parte Esther Acebo, cunoscută publicului din serialul La Casa del Papel, Costas Mandylor, actor emblematic al francizei Saw, Luke Roberts, cunoscut pentru aparițiile sale în Game of Thrones, Ransom, Batman și Didi Anderson (The Hitman’s Wife, Ransom). Fostul fotbalist Gică Craioveanu are, de asemenea, o apariție specială în film, se arată într-un comunicat.



„Sunt foarte bucuros că am avut ocazia să lucrez cu o echipă extraordinară și să dăm viață unei povești atât de bine scrise de Olivia Odăianu. A fost un film plin de provocări, dar și de satisfacții enorme. Cred foarte mult în acest proiect și îi invit pe toți să îl descopere în cinematografe”, declară regizorul Iura Luncașu.

Pentru Olivia Odăianu, „Acel martie” reprezintă prima ecranizare a unui roman semnat de ea. Autoarea mărturisește că experiența de pe platoul de filmare a fost una specială și profund conectată cu viziunea cinematografică a echipei.

„Din prima clipă am simțit o conexiune puternică, iar acest lucru ne-a condus firesc până la realizarea filmului. Sunt mândră că romanul meu a prins viață și că povestea va ajunge la un public cât mai larg”, spune scriitoarea.

Filmul urmărește povestea lui Anabel Albu, interpretată de Mădălina Bellariu Ion, agentă a serviciilor de informații românești, însărcinată să-l supravegheze pe Vlad Bratu (Eduard Trică), un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică. Pe măsură ce Vlad încearcă să împiedice ca descoperirea sa să ajungă în mâinile unui stat dispus să o folosească în scopuri de control și manipulare, Anabel este prinsă între loialitatea față de misiune și adevărul pe care începe să îl descopere.

În rolul principal feminin o regăsim pe Mădălina Bellariu Ion, cunoscută pentru apariția sa din serialul The Young Pope, regizat de Paolo Sorrentino, unde a jucat alături de Jude Law, dar și pentru numeroase alte proiecte internaționale, precum serialul britanic Grace, filmul de acțiune Take Cover, alături de Scott Adkins, sau Drained. Publicul românesc o cunoaște și ca protagonista unui serial difuzat de Antena 1. Pentru actriță, „Acel martie” marchează un moment important, fiind primul său rol principal într-un lungmetraj românesc.

„Din momentul în care am citit scenariul, m-am îndrăgostit de poveste și am simțit nevoia să citesc și romanul Oliviei Odăianu. Am avut de la început convingerea că poate fi un film cu adevărat internațional. Are acțiune, suspans și o intrigă de spionaj care poate rezona cu publicul din întreaga lume. Este diferit de ceea ce s-a făcut până acum în cinematografia românească”, spune Mădălina Bellariu Ion, protagonista și producătoarea filmului.

Rolul masculin principal este interpretat de Eduard Trică, actor cu experiență internațională în film, televiziune și teatru. După ce și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie, Eduard și-a completat formarea profesională la USC School of Dramatic Arts din Los Angeles, unde a studiat între 2014 și 2018.

„Ecranizarea romanului «Acel martie» a fost o experiență extrem de specială pentru mine. Am filmat în România și Spania și am fost înconjurat de o echipă excepțională. Abia aștept ca filmul să ajungă în fața publicului”, declară actorul.

Distribuția este completată de actorii români precum: Bob Rădulescu, Diana Sar, Vlad Marin și Cătălin Herlo, care contribuie la conturarea poveștii.

Realizarea filmului „That March / Acel martie” a fost posibilă cu sprijinul partenerilor și sponsorilor Devnest, Ostenweeg, NIM Global Logistic, Home Garden, Hubertus, Hotel Castillo de Peñíscola și LYG Alphabet, Digi 24 si Phoenix Media, precum și al partenerilor instituționali Primăria Cluj-Napoca și Primăria Peñíscola.

