Fostul arbitru internațional a analizat situația explozivă din vârful Superligii, acolo unde clasamentul a suferit modificări repetate în cele 23 de etape disputate până acum. Deși echipele de pe podium sunt separate de doar patru puncte, Porumboiu scoate din calcule echipa de pe locul 3, Rapid București.



În acest moment, Universitatea Craiova domină ierarhia cu 46 de puncte, urmată îndeaproape de Dinamo București, care a acumulat 44 de puncte. Adrian Porumboiu a vorbit despre forma „câinilor” și l-a elogiat pe tehnicianul Zeljko Kopic pentru parcursul de până acum.



„Dinamo are față de echipă campioană. Are o echipă bună și cel mai bun antrenor din campionat. De departe cel mai bun! Am avut și eu mulți antrenori și îmi dau seama. Știe jocul. Joacă bine, domnule! Ce pot să zic? Dinamo se va bate la titlu cu Universitatea Craiova. Sunt cinci echipe deja sigure de locul de play-off și o să mai fie un loc liber pentru care se vor bate restul. Rapid e tânără, dar obosită. Nu o văd să țină ritmul”, a menționat fostul finanțator de la FC Vaslui, potrivit GSP.



Giuleștenii, văzuți fără suflu



Porumboiu a făcut remarcă ironică la adresa echipelor FCSB și CFR Cluj, care se chinuie în zona locurilor 9-10. „Despre ele (n.r. - FCSB și CFR Cluj) se va vorbi exact ca după succesul lui Ceaușescu”, a conchis Porumboiu.



FCSB și CFR Cluj se întâlnesc, duminică, de la ora 20:00, în etapa a 23-a din Superliga. Miza este uriașă, victoria fiind vitală pentru ambele echipe.

