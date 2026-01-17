Ianis Zicu, antrenorul Farului Constanța, s-a declarat nemulțumit de evoluția echipei sale în egalul cu Hermannstadt (1-1).

Ianis Zicu, nemulțumit după Farul - Hermannstadt 1-1

Tehnicianul „marinarilor” a subliniat că formația sa trebuie să fie liniștită în privința luptei pentru salvarea de la retrogradare, nu să se gândească mai ales la play-off în situația actuală.

„Ținând cont că egalezi pe final, clar te bucuri cu acest punct. Per total, clar sunt nemulțumit. E mai greu că construiești când terenul e înghețat. Posesia a fost de partea noastră, lucrurile s-au văzut că am fost echipa care a încercat să joace. Cred că suntem echipa din prima ligă cu cele mai multe șuturi spre poarta adversă.

Nu cred că speranțele pe care le aveam pentru play-off trebuie să ne acapareze cu totul. Trebuie să ducem sezonul fără să avem emoții. În momentul în care te afli în zona a doua, de acolo se retrogradează. Avem exemplul lui Sepsi.

Trebuie să reușim să marcăm așa cum au făcut cei de la Hermannstadt, de la prima ocazie să înscriem”, a declarat Ianis Zicu, la flash-interviuri.

Echilibru în Farul Constanța - Hermannstadt 1-1

FC Hermannstadt a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu Farul Constanţa, în etapa a 22-a din Superligă.

Farul se află pe 10, cu 28 de puncte, în timp ce Hermannstadt e a 15-a, penultima, cu doar 14 puncte. Florescu a deschis scorul pentru sibieni în minutul 52, iar Vînă a egalat în minutul 88.