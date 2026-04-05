Antrenorul Ianis Zicu a subliniat că elevii săi și-au făcut singuri greu meciul Farul Constanța - Unirea Slobozia 0-1, din cauza ratărilor și a fragilității arătate pe faza defensivă.

Explicația lui Ianis Zicu după Farul - Unirea Slobozia

Zicu a spus că „marinarii” au plătit cu trei puncte duminică, deoarece nu s-au prezentat așa cum o fac în mod obișnuit pe teren propriu.

„O partidă foarte grea, pe care ne-am făcut-o singuri foarte grea. Am avut situații foarte bune de a marca în prima repriză. Când nu ești la fel de rău și defensiv, poate să apară un astfel de moment și lucrurile se schimbă. Aveam șansa să ne liniștim, nu am făcut-o și de acum munca trebuie să fie mai multă. Trebuie să facem punctele la următoarea partidă, cu Hermannstadt.

De multe ori, când ai controlat prima repriză, ai fost peste adversar, te aștepți ca golul să vină, dar nu e așa, pentru că adversarul poate să aibă o situație. S-a întâmplat azi să nu fim cum am fost în mare parte la meciurile de acasă, plătim pentru asta, suferim, dar în sport trebuie să găsești mereu resurse pentru meciul următor.

S-a terminat jocul acesta, l-am pierdut, trebuie să fim puternici, să facem sportul ăsta sub presiune. În momentul ăsta, nu discutăm despre barajul de cupele europene, că suntem în spate. Nu avem dreptul să ne gândim la locurile de mai sus” - a fost mesajul lui Ianis Zicu, după eșecul suferit de Farul.

Farul Constanţa a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a treia a play-out-ului Superligii. Golul a fost marcat de Espinosa, în minutul 54.

