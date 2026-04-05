Farul Constanța - Unirea Slobozia 0-1 (Espinosa 54)
Minutul 90+5 - Final de meci.
Minutul 90+5 - Ișfan a ratat o ocazie mare pentru Farul.
Minutul 90 - Vor fi 5 minute adiționale.
Minutul 54 - Espinosa a deschis scorul pentru Unirea Slobozia din pasa lui Andrei Dragu.
Minutul 46 - A început repriza a doua.
Minutul 45+4 - Pauză.
Minutul 33 - Din nou bară pentru Farul, de această dată după un corner, prin Dican.
Minutul 20 - Alibec a lovit bara!
Minutul 1 - A început meciul.
Înaintea confruntării, Farul ocupă locul 10 în clasament, cu 23 de puncte și golaveraj 3-1 în play-out. De cealaltă parte, Unirea Slobozia se află pe poziția a 13-a, cu 16 puncte și golaveraj 4-4.
În etapa precedentă, constănțenii au remizat în deplasare cu Csikszereda, scor 1-1. Echipa antrenată de Ianis Zicu a deschis scorul pe final, prin Alexandru Doicaru, în minutul 85, însă gazdele au egalat în prelungiri, în minutul 90+4.
Formația pregătită de Claudiu Niculescu a câștigat etapa trecută, scor 2-1, pe teren propriu, cu Oțelul Galați.
În ultimele cinci etape de campionat, cu tot cu sezonul regulat, Unirea Slobozia a acumulat patru puncte și are un golaveraj de 5-9.