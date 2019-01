"Iancu, daca talent..." Incredibil: unde a ajuns "perla" cu care se laudau Hagi si Gigi Becali

La 24 de ani, Gabi Iancu a ajuns sa dea probe de joc la o echipa obscura din campionatul Israelului.

La 18 ani, Gabi Iancu a fost vandut de Viitorul la FCSB in schimbul sumei de 500 de mii de euro. Hagi garanta pentru el, iar Becali era convins ca Iancu ii va aduce milioane de euro in cativa ani.

La 24 de ani, Gabi Iancu da probe la o echipa obscura din campionatul Israelului.

Iancu este in teste zilele acestea la MS Ashdod, echipa aflata pe ultimul loc in clasament, dupa o experienta nereusita, de jumatate de an, la FC Voluntari.

Cariera lui Iancu este un exemplu pentru felul in care se poate pierde pe drum un jucator plin de talent. La 18-19 ani, Iancu era vazut ca o fotbalist de mare perspectiva, cu prezente constante in nationalele de tineret si la prima echipa a Viitorului.

Iancu nu a reusit sa convinga pe nimeni la FCSB, iar apoi cariera lui a luat-o in jos. A avut o scurta experienta in Turcia, la Karabukspor, apoi s-a intors la Viitorul, in 2016, a jucat cateva luni in Polonia si a incercat sa isi relanseze cariera la FC Voluntari. Acum, Iancu viseaza sa se lipeasca de echipa aflata pe ultimul loc in campionatul Israelului.