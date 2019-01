MACEL! Manchester City a facut scorul sezonului in Anglia! Patru goluri in 13 minute, Jesus 4 goluri! Cat s-a terminat

Manchester City a macelarit-o pe Burton Albion in semifinala Cupei Ligii Angliei.

Pe teren propriu in fata echipei de liga a treia Burton Albion, Manchester City s-a dezlantuit si s-a impus cu 9-0! Gabriel Jesus a marcat de patru ori, in minutele 30, 34, 57 si 65.

De Bruyne a deschis scorul, in minutul 5, Zinchenko a marcat si el in minutul 37, iar Phoden si Walker au lovit fara mila, in minutele 62 si 70. Fostul campion cu Leicester, Mahrez a inchis tabela la 9-0, in minutul 83.

Manchester City a marcat 4 goluri in 13 minute si 7 goluri in 70 de minute!

In cealalta semifinala, Tottenham a invins-o pe Chelsea cu 1-0, gol Harry Kane din lovitura de la 11 metri.