Meci absolut NEBUN in Franta! Au ajuns si portarii sa execute penalty-uri in AS Monaco - Rennes! Ce s-a intamplat

Thierry Henry a trait cel mai nebun din scurta sa cariera de antrenor in sferturile Cupei Ligii Frantei impotriva celor de la Rennes. AS Monaco s-a calificat in semifinale dupa 8-7 la penalty-uri, dupa ce scorul a fost 1-1 in timpul regulamentar.

Tielemans, Glick si Naldo au ratat de la Monaco, in timp ce Ben Arfa, Zeffane, Da Silva si portarul Koubek au ratat de la Rennes. Penalty-ul decisiv a venit la scorul de 7-7 si a fost executat de goalkeeperul de 20 de ani al lui Monaco, Loïc Badiashile!

Loïc Badiashile SAVED three penalties in the shootout and THEN scored the winner. 2️⃣2️⃣ penalties in all. What an utterly absorbing end to this evening. We need to go and lie down. Is there a doctor in the house?#ASMSRFC @CoupeLigueBKT pic.twitter.com/YUdvPiehOF