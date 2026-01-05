Gregory Tade, 39 de ani, fost atacant la FCSB, a vorbit deschis despre perioada petrecută în România și a lansat critici dure la adresa lui Laurențiu Reghecampf.



Francezul susține că deciziile antrenorului l-au blocat într-un moment important al carierei și au afectat, în același timp, performanțele echipei.



I-a bătut obrazul antrenorului: „Eu eram atacantul perfect pentru stilul de la FCSB”



Tade a ajuns în Liga 1 în 2013, la CFR Cluj, după ce evoluase în Scoția, la St. Johnstone. După un sezon excelent la Cluj, în care a devenit golgheterul campionatului, a fost transferat la FCSB pentru 500.000 de euro. La București, însă, lucrurile nu au mers conform așteptărilor.



„Reghecampf m-a distrus. Eu eram, din punctul meu de vedere și al altora, cel mai bun atacant din lot. Totuși, în față îl prefera pe Marica, pe Bawab, apoi a pus vârf pe Chipciu doar pentru că Gigi spunea că eu nu trebuie să joc. Stilul lui era cu pressing sus, fizic, tot meciul. Bawab nu putea să alerge așa, Marica nu mai putea, Chipciu nu era suficient de fizic pentru postul de «9». Eu eram vârful perfect pentru stilul lui, și Reghe știa asta”, a declarat Tade pentru Sport.ro.



În sezonul 2014/2015, la CFR Cluj, Tade a marcat 18 goluri și a devenit golgheterul Ligii 1. În total, pentru formația ardeleană a adunat 23 de goluri și patru pase decisive, performanțe care i-au adus transferul la FCSB. În Capitală, francezul a jucat 37 de meciuri, a înscris șapte goluri și a oferit cinci assist-uri, înainte de a părăsi clubul după un singur sezon.



După experiența la FCSB, Tade a evoluat în Qatar și Israel, revenind în 2019 în România la Dinamo, însă nu a apucat să joace niciun minut pentru „Câini”.

