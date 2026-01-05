Manchester City pregătește o lovitură de proporții! Fundașul așteptat acum pe Etihad după accidentările lui Dias și Gvardiol

Manchester City pregătește o lovitură de proporții! Fundașul așteptat acum pe Etihad după accidentările lui Dias și Gvardiol
Manchester City are probleme serioase în defensivă după accidentările suferite de Josko Gvardiol și Ruben Dias pe parcursul partidei cu Chelsea (1-1), de duminică.

Manchester CityMarc GuehiCrystal Palace
BBC anunță, luni, că Manchester City așteaptă să vadă cât de grave sunt accidentările lui Gvardiol și Dias. În cazul în care absențele vor fi de lungă durată, formația de pe Etihad ar urma să facă o ofertă oficială pentru Marc Guehi, stoperul lui Crystal Palace.

Manchester City l-ar putea transfera pe Marc Guehi încă din această iarnă

Guehi, internațional englez în vârstă de 25 de ani, se află în ultimele șase luni de contract cu Crystal Palace. În vară a fost foarte aproape de un transfer la Liverpool, însă mutarea a căzut pe ultima sută de metri.

Având în vedere problemele de lot cu care se confruntă, Manchester City ar vrea să transfere de urgență un fundaș central în această iarnă. În acest fel, și Crystal Palace s-ar alerge cu o sumă de bani în schimbul lui Marc Guehi, cel care este și căpitanul echipei.

Pe lângă Manchester City, de serviciile lui Guehi ar mai fi interesate Liverpool, Bayern Munchen, Real Madrid, Barcelona, Inter Milano și Atletico Madrid. Rămâne de văzut și ce va prefera fundașul englez, care a anunțat deja că nu își va prelungi contractul cu Crystal Palace.

Marc Guehi este un produs al academiei lui Chelsea. În 2021 a fost vândut la Crystal Palace pentru aproximativ 20 de milioane de lire sterline, iar până în prezent a strâns 186 de partide la formația de pe Selhurst Park.

Guehi vine după un an excelent alături de Palace, unul în care a cucerit atât Cupa, cât și Supercupa Angliei.

VIDEO Rezumat Manchester City - Chelsea 1-1

