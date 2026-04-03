Hervin Ongenda (30 de ani) a marcat golul egalizator la 1 în meciul FC Botoșani - FCSB, în minutul 35. Meciul este transmis LIVE TEXT acum de către Sport.ro.
Hervin Ongenda, gol spectaculos în FC Botoșani - FCSB
Ongenda a înscris cu un șut în forță, din interiorul careului sub transversală, după ce a reușit anterior un dribling scurt. Pasa decisivă i-a aparținut lui Zoran Mitrov. VEZI FOTO
Echipele de start
FC Botoșani: Kukic - Suta, Miron (cpt.), Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat; Rezerve: Tomache - Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, E. David, Pănoiu, Aldair, Bota, Limas, Bodișteanu, Dumiter; Antrenor: Marius Croitoru
FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, J. Paulo - F. Tănase, Lixandru, Olaru (cpt.) - Miculescu, Thiam, Cisotti; Rezerve: Târnovanu, Zima - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa; Antrenor: Mirel Rădoi