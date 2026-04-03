Golazo a la Olaru! Reușită de generic semnată de căpitanul lui FCSB la Botoșani

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, în a treia rundă din play-out-ul Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Botoșani indicau 11 grade Celsius.

Foto: Captură TV

În minutul 4 al meciului, Darius Olaru a urmărit o minge blocată de unul dintre adversari și a șutat din prima, direct la vinclu, lăsându-l pe Luka Kukic fără șansa de a o salva pe FC Botoșani.

A fost primul gol pentru căpitanul echipei pregătite de Mirel Rădoi în play-out-ul Superligii. În actuala stagiune, Darius Olaru a mai bifat șapte reușite la gruparea roș-albastră în sezonul regulat.

Echipele de start

FC Botoșani: Kukic - Suta, Miron (cpt.), Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat; Rezerve: Tomache - Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, E. David, Pănoiu, Aldair, Bota, Limas, Bodișteanu, Dumiter; Antrenor: Marius Croitoru

FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, J. Paulo - F. Tănase, Lixandru, Olaru (cpt.) - Miculescu, Thiam, Cisotti; Rezerve: Târnovanu, Zima - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa; Antrenor: Mirel Rădoi