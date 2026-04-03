Politehnica Iași l-a propus clubului patronat de Gigi Becali pe mijlocașul ofensiv Marcos Safcară, unul dintre cei mai promițători juniori ai echipei din Liga 2. Despre acest subiect a scris și GSP.

Potrivit informațiilor Sport.ro, oficialii roș-albaștrilor nu au oferit încă un răspuns final. Bucureștenii vor să-l urmărească pe Sacară înainte de a lua o decizie în privința unui eventual transfer.

Tânărul mijlocaș ofensiv s-a remarcat la nivel de juniori prin tehnică foarte bună în viteză, creativitate și capacitatea de a vedea jocul în profunzime, calități care vor fi analizate în perioada următoare de gruparea din Capitală.

A trecut și pe la Empoli

În ianuarie 2026, Sacară a participat la un stagiu de pregătire la juniorii lui Empoli FC, unde a lăsat o impresie bună. Clubul italian a anunțat că îl va monitoriza în continuare.

În sezonul 2025/2026, Sa„cară a fost promovat la echipa mare și a debutat în Liga 2 pe 21 februarie 2026, într-un meci cu Olimpia Satu Mare. De atunci a mai bifat minute și în alte două partide, inclusiv într-un meci disputat în Ghencea contra celor de la CSA Steaua București.