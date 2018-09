El poate fi INLOCUITORUL lui Gnohere! Este gata sa dea o lovitura grea FCSB-ului: "Sper sa ramana interesul lor!"

FCSB este gata sa renunte la Gnohere la iarna.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

FCSB vrea sa-l vanda pe Harlem Gnohere in iarna la arabi iar numele cel mai des mentionat este cel al lui Fortes de la Gaz Metan. O alta varianta este Stefan Blanaru de la Hermannstadt - acesta vrea sa le arate chiar in meciul direct de duminica seara de ce este in stare.

"Este un meci important pentru toti sibienii. Noi avem doar 7 puncte si indiferent cu cine am fi jucat duminica, era norma sa facem tot posibilul pentru a scoate un rezultat pozitiv. FCSB e o echipa schimbata fata de sezonul trecut, dar nu foarte mult. stiti cum e, la FCSB sunt jucatori buni si oricare dintre ei vor intra în teren, vor da totul posibil pentru a ramane în echipa.



Indiferent de adversar, vreau sa marchez si sa îmi ajut echipa prin jocul meu. Acest joc vine bine si pentru mine. In ultimele etape am jucat mai putin. Sper ca duminica sa îmi ajut echipa, sa joc bine si sa prind cat mai des echipa.

Intr-adevar s-a vorbit despre un interesul FCSB-ului pentru mine si sper ca dupa acest meci interesul sa ramana" a spus Stefan Blanaru la conferinta de presa de dinaintea partidei.