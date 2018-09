Mutarea pe care Becali era DISPERAT sa o faca s-a aflat abia acum: "Din iulie ma suna incontinuu!" Suma platita de FCSB

Becali a dezvaluit dupa partida din Cupa ultima mutare.

Gigi Becali a dezvaluit dupa partida cu Unirea Alba Iulia ca a achitat 400.000 de euro pentru 10% din drepturile lui Morutan. Astfel, cei de la Botosani au mai ramas doar cu 10% din drepturile federative ale jucatorului. Patronul celor de la Botosani a confirmat mutarea si a dezvaluit motivul pentru care nu a cedat toate procentele pe care le mai detinea clubul.

"A fost alegerea lui Gigi sa va spuna despre aceasta afacere. Din luna iulie el ma tot suna pe mine sa imi cumpere cele 20 de procente dar am ezitat sa ii dau un raspuns.



De ce? Voiam sa vad daca Steaua se califica in grupele Europa League si doream sa vad ce face nationala de UNDER 21, acolo unde Morutan teoretic trebuia sa fie titular. Cum lucrurile astea am observat ca nu s-au intamplat, atunci nici cota lui Oli nu avea cum sa creasca mai mult fata de cum este acum. Cat ar vrea Gigi sa spoiesti un jucator tot nu poti sa il faci mult mai vandabil pentru strainatate mai mult de cat este acum. si nu cred ca are nici o oferta pentru Morutan. Nu are cum sa primeasca vreo oferta de 10 milioane, deoarece echipa lui Gigi nici nu joaca in cupele europene. Cine este nebun sa isi dea banii astia cand tu nu joci in Europa? A, Gigi poate avea oferta asta peste vreo doi ani, atunci cand lumea o sa inceapa sa auda de Morutan.



Daca mai stateam atat de mult eu riscam sa nu ma mai vad nici cu banii astia de care Gigi v-a spus ca mi i-a platit acum. Dar si asa am decis sa ii dau doar 10 la suta din procente, iar eu sa mai raman in continuare cu ultimele 10 la suta. si asa consider ca am facut o afacere buna. Pe viitor se poate intampla orice cu acest fotbalist. Oli se poate accidenta, Doamne fereste! Sau se poate intampla ca Steaua sa nu castige campionatul, iar atunci cum credeti ca o sa ii creasca cota acestui fotbalist?



Nu am dorit sa mai risc. La ora asta Gigi este cel care risca cel mai mult, nu eu. El trebuie sa isi promoveze jucatorul in echipa pentru ca a dat bani multi pe el, dar Gigi nu poate sa aiba grija doar de Oli. Aici e problema. Daca Oli era la mine la Botosani, atunci eu il aveam doar pe el in grija. Insa acolo la ei mai sunt un Tanase, Coman si Man, iar Gigi a dat bani multi si pe ei" a declarat Valeriu Iftime pentru Fanatik.