HERMANNSTADT - FCSB | TIC TAC! Cele doua probleme pe care Dica e OBLIGAT sa le rezolve ca sa isi SALVEZE postul

Soarta lui Dica va fi decisa peste trei etape!

Nemultumit de ratarea grupelor Europa League, dar si de jocul prestat in campionat, Gigi Becali i-a fixat termen lui Dica: etapa 13, adica terminarea turului de campionat. Apoi va urma o analiza, iar antrenorul poate fi demis!

Dica a spus ca nu se teme de termenul impus de Becali, insa antrenorul FCSB are o multime de probleme, legate mai ales de situatia lotului de jucatori. Cu Balasa si Momcilovic accidentati, Dica a fost nevoit sa improvizeze cu Junior Morais pe post de fundas central in deplasarea de la Hermannstadt. Brazilianul a facut insa un meci slab in prima repriza, iar gazdele au reusit sa deschida scorul prin Dalbea.

La FCSB sunt probleme si in linia de mijloc, acolo unde Pintilii este accidentat. Dica l-a inlocuit pe Ovidiu Popescu in minutul 37, dupa un joc extrem de slab facut de mijlocasul central. In locul sau a intrat Olimpiu Morutan, un jucator care nu e obisnuit insa sa faca faza defensiva. Nici celalalt mijlocas central de la FCSB, Nedelcu, nu s-a ridicat la nivelul cerut de liderul campionatului. Acesta este insa preferat in fata lui Filip, jucator cu experienta.

Indiferent de rezultatul de la Hermannstadt, Nicolae Dica are nevoie de doua solutii urgente in perioada urmatoare, cand FCSB se dueleaza cu Chiajna, Craiova si Voluntari. Pe langa victorii, Dica e obligat sa aduca si spectacolul asteptat de conducere si o distanta linistitoare fata de principalele urmaritoare in clasament.