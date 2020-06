Hermannstadt - Clinceni, LIVE SCORE de la 17:00 | Albes vrea sa spele rusinea dupa meciul cu viitorul si cauta prima victorie cu Hermannstadt!

14:53

Hermannstadt are nevoie de victorie pentru a se distanta de locul de baraj in clasamentul playout-ului. Cu 18 puncte in clasament, sibienii sunt primii peste linia de baraj, la un punct distanta de Chindia si Dinamo.

Clinceni are 20 de puncte si este pe locul 4 in clasamentul playout-ului, insa vine dupa doua victorii consecutive cu Chindia si Poli Iasi. Daca se impun in aceasta seara, ilfovenii pot trece pe locul doi in clasament.

De cealalta parte, Hermannstatd vine dupa infrangerea rusinoasa cu Viitorul, 1-4, primul meci al lui Ruben Albes pe banca sibienilor.

In sezonul regulat, cele doua au remizat in ultima intalnire directa, 1-1, iar in primul meci, Hermannstadt a castigat duelul cu 2-1.