Nu dati vina pe ea! :)) Rebecca n-are treaba cu licenta! Ce a facut sefa de la Hermannstadt in ziua in care clubul a aflat ca poate fi RETROGRADAT

Sefii echipei dau asigurari ca totul a plecat de la o confuzie si ca vor avea castig de cauza. Noua sefa din acte a echipei, Rebecca Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, nu simte presiunea situatiei tensionate de la Sibiu. Tanara e in vacanta dupa ce a terminat-o cu scoala. Conform postarilor ei de pe Instagram, e mai preocupata de starea vremii de la Snagov, unde azi a fost furtuna. :)

Se anunta una majora si la Sibiu, daca clubul nu solutioneaza problema licentei.

"Noi am mers si ne-am aparat, am castigat procesul si am incercat sa-l contactam pe jucator atunci. Pe mail, la telefon, fara succes. Apoi, am aflat ca e undeva la o echipa din Liga a III-a din Brazilia, dar si acolo a stat numai doua saptamani, dupa care a disparut.

Nimeni nu mai stie absolut nimic despre el. De fapt, el trebuie sa ne plateasca noua despagubiri. Pe noi, Comisia de Licentiere de la LPF ne-a notificat aseara si am ramas surprinsi pentru ca in ultimul timp am avut o corespondenta OK cu dansii, in care nu ne-au spus ca ar fi probleme, dar avem incredere in Comisie, iar luni mergem cu documentele si vom lamuri intreaga situatie. Nu avem niciun fel de emotie”, a explicat azi Claudiu Rotar, membru in consiliul director al echipei.