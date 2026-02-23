Campioana en-titre a ucat pe locul 7, primul sub locurile de play-off. FC Argeș ocupă locul 6 și are avantaj în fața FCSB când vine vorba de rezultatele directe. Piteștenii au câștigat ambele meciuri disputate în sezonul regular.

Cum mai poate FCSB să ajungă în play-off

FCSB poate acumula cel mult 49 de puncte la finalul sezonului regular. Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt cele trei echipe aflate peste campioana en-titre care încă nu și-au asigurat prezența în play-off.

Doar Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final:

Universitatea Craiova - 56 pct. Dinamo - 52 pct. Rapid - 52 pct. Universitatea Cluj - 48 pct. CFR Cluj - 47 pct. FC Argeș - 46 pct. FCSB - 43 pct. FC Botoșani - 42 pct. UTA Arad - 42 pct.

Astfel, FCSB are nevoie de un joc fantastic al rezultatelor. Campioana ar putea ajunge în play-out și dacă încheie campionatul regular cu 49 de puncte. Iată ce ar trebui să se întâmple ca una dintre echipele aflate deasupra să rateze calificarea în play-off, în detrimentul FCSB:

Universitatea Cluj să obțină cel mult un punct din meciul cu Oțelul și să piardă duelul cu FCSB din ultima rundă;

să obțină cel mult un punct din meciul cu Oțelul și să piardă duelul cu FCSB din ultima rundă; CFR Cluj să strângă cel mult un punct din ultimele două runde. Echipa lui Daniel Pancu are avantajul meciurilor directe;

să strângă cel mult un punct din ultimele două runde. Echipa lui Daniel Pancu are avantajul meciurilor directe; FC Argeș să obțină cel mult două puncte. În caz de egalitate, piteștenii au avantajul meciurilor directe;

Programul din ultimele două etape

Nu doar FCSB mai speră să prindă play-off-ul. În această cursă mai sunt agrenate FC Botoșani și UTA Arad. Iată cum arată programul din ultimele două runde:

Etapa 29:

Hermannstadt - FC Botoșani, 27 februarie, ora 17:00

Universitatea Cluj - Oțelul Galați, 27 februarie, ora 20:00

Farul Constanța - CFR Cluj, 28 februarie, ora 20:00

Dinamo - FC Argeș, 1 martie, ora 18:00

UTA Arad - FCSB, 1 martie, ora 21:00

Etapa 30:

CFR Cluj - Dinamo

FC Argeș - Unirea Slobozia

FC Botoșani - Petrolul Ploiești

FCSB - Universitatea Cluj

Metaloglobus - UTA Arad

Doar primele șase clasate se vor califica mai departe și vor lupta pentru titlu. Restul echipelor vor evolua în play-out și vor juca pentru evitarea retrogradării.

De la introducerea acestui sistem, FCSB a jucat de fiecare dată în play-off. În sezonul precedent, Rapid s-a calificat în play-off de pe poziția a șasea, cu 46 de puncte.