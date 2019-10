Se impune ca titular?! Andone i-a cucerit pe fanii lui Galata! Ce au spus turcii dupa ce romanul a debutat oficial in Champions League

Florin Andone a debutat la Galatasaray.

Galatasaray a pierdut meciul de pe teren propriu in fata celor de la PSG in Champions League, dupa golul marcat de Icardi in minutul 52. Florin Andone nu a inceput ca titular aceasta partida, dar a fost introdus pe teren in partea a doua a jocului. In minutul 62, Babel a fost scos de pe teren, iar in locul sau a intrat Florin Andone, care a debutat oficial pentru Galata. Turcii au fost impresionati de Andone si au spus ca a adus un plus de agresivitate in jocul lui Galata.

"A avut intensitate si nerv. Andone a adus un plus de agresivitate jocului echipei lui Terim", au spus turcii.

Pentru internationalul roman a fost al doilea meci jucat pentru campioana Turciei si primul din cariera pe care il joaca in grupele UEFA Champions League.