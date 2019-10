FCSB - DINAMO | "Va fi un meci intre Trozbal Fecesebecaliuta si Dinamoul!" Cele doua rivale istorice, distruse inainte de marele derby!

FCSB-Dinamo este sambata de la ora 20:30, live pe www.sport.ro si facebook sport.ro

FCSB se pregateste de confruntarea cu Dinamo de pe Arena Nationala, episodul cu numarul 145 dintre cele doua rivale istorice. Ambele echipe par ca si-au revenit si fi spectacol atat in teren, cat si in tribune. Inainte de aceasta partida, FCSB ocupa locul 9 in clasamentul Ligii 1, cu 14 puncte, in schimb ce Dinamo se afla pe locul 10 cu 13 puncte. Fostul dinamovist Cornel Dinu a vorbit despre aceasta partida si este de parere ca aceste derby-ul de sambata seara nu mai este la fel cum era pe timpuri.

"A ramas doar traditia, plus violentele verbale ce compromit istoria. Respectul a existat pana prin 82-83, exista si lupta, dar erau oameni de calitate, conducatori advarati, ceea ce nu se mai poate spune acum cand vorbim de comuna primitiva a comportamentului uman. Incercari de homo sapiens. Se intalnesc 'epigonii' fotbalului de altadata, confruntare intre 'Trozbal Fecesebecaliuta' si 'Dinamoul' si poate o boare de concurenta.

Ca lot, ca evolutie, FCSB e superioara lui Dinamo. Dar in fotbal lucrurile acestea se pot diminua, pot fi eliminate. In proportie foarte mare, victoria e mult mai apropiata de FCSB decat de Dinamo. Dar nu intotdeauna cel mai bun castiga, iar aceasta este frumusetea sportului rege.

Sunt pretentios, dar il apreciez pe Nistor si e cam singurul fotbalist, dar am incredere in niste tineri care pot creste, Sorescu, suspendat, Popa, Moldoveanu, Neicutescu, Ciobi, Corbu. Nu e tarziu sa se lucreze cu ei, dar vad ca la Dinamo e un fel de pontaj, ca prezenta la antrenament, nu valoric. FCSB, de cand a venit Vintila, are o simplitate linistita, care se vede in joc. Uhrin are experienta superioara, dar daca n-ai jucatori, nu poti face o orchestra sa cante frumos", a declarat Cornel Dinu pentru GSP.