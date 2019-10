Inca o victima pentru inca un record! Ronaldo, jucatorul care a marcat impotriva celor mai multe formatii in UEFA Champions League! Cate echipe are pe lista

Din articol Ronaldo si Raul, jucatorii care au marcat impotriva celor mai multe echipe in UCL

Juventus a invins-o cu 3-0 pe Bayer Leverkusen la Torino. Higuain, Bernardeschi si Cristiano Ronaldo au marcat in minutele 17, 61 si 88.

Juventus n-a avut emotii impotriva nemtilor de la Bayer Leverkusen in etapa a doua a grupelor UEFA Champions League. Torinezii s-au impus pe Juventus Stadium cu 3-0, gratie reusitelor bifate de Gonzalo Higuain, Bernardeschi si Ronaldo. Starul portughez a marcat ultimul gol al partidei si a mai bifat un record.

Ronaldo si Raul, jucatorii care au marcat impotriva celor mai multe echipe in UCL

Cristiano Ronaldo l-a egalat pe Raul Gonzalez in topul fotbalistilor care au facut cele mai multe victime in UEFA Champions League. Dupa golul marcat cu Leverkusen, Ronaldo a ajuns sa aiba 33 de echipe diferite in palmares.

Ronaldo si Raul au marcat impotriva a nu mai putin de 33 de echipe in UEFA Champions League, in timp de Leo Messi are 32 la activ. Messi il poate egala pe Ronaldo chiar astazi, daca va marca impotriva lui Inter Milano.

33 - Cristiano Ronaldo has scored to the joint-most different teams in Champions League: 33, equalling the record of Raúl. Collector.#JuveB04 #JuveBayer pic.twitter.com/kUFY0r9LjS — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 1, 2019



4 goluri in 7 aparitii are Ronaldo in acest sezon la Juventus.



"Inca iubesc fotbalul. Iubesc sa ii fac pe oameni sa se bucure. Nu conteaza varsta, conteaza mentalitatea. In ultimii ani am inceput sa ma gandesc la procesul care ma va scoate din fotbal, deci cine stie ce se poate intampla intr-un an sau doi?!", a spus Ronaldo.