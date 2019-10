Aroganta uriasa a pustiului Gnabry dupa ce i-a dat 4 goluri lui Tottenham la Londra! Bayern a macelarit finalista UCL din sezonul trecut cu 7-2

Serge Gnabry (24 de ani) a fost MVP-ul meciului Tottenham 2-7 Bayern Munchen.

Bayern Munchen nu a avut mila de Tottenham la Londra si a invins-o pe finalista UEFA Champions League din sezonul trecut cu 7-2. Englezii au condus cu 1-0 in minutul 12, dupa golul lui Son Heung-Min, dar bavarezii s-au dezlantuit apoi. Kimmich, Lewandowski si Gnabry de doua ori au dus scorul la 1-4.

Tottenham a mai avut o tresarie in minutul 61, cand Harry Kane a transformat un penalty, dar finalul le-a apartinut tot nemtilor, care au mai punctat de trei ori. Gnabry, cu alte doua goluri, si Lewandowski, cu inca unul, au stabilit scorul final.

Gnabry, omul meciului

Cu 4 goluri, Serge Gnabry a fost omul partidei. Jucatorul de banda stanga al lui Bayern Munchen s-a distrat cu apararea lui Pochettino.

Nascut in Germania, Serge Gnabry s-a format la Stuttgart, dar intre 2011 si 2016 a fost legitimat la Arsenal. Londonezii nu i-au acordat prea multe sanse, cedandu-l in 2016 la Werder Bremen.

Chiar daca nu a apucat sa joace decat 10 meciuri pentru Arsenal, Gnabry a ramas suporter al echipei londoneze. La finalul meciului cu Spurs el i-a "trollat" pe fanii lui Tottenham.

Gnabry: "Nordul Londrei e ROSU"

"Nordul Londrei e rosu", a scris Gnabry pe Twitter dupa Tottenham 2-7 Bayern Munchen. El a tinut sa le reaminteasca suporterilor lui Tottenham ca inima sa a ramas in culorile alb si rosu, facand referire la faptul ca a jucat la Arsenal.

Gnabry are 35 de meciuri si 11 goluri la Bayern, iar in sezonul 2017/18 a fost imprumutat la Hoffenheim, unde a punctat de 10 ori in 22 de aparitii.

10 selectii si 9 goluri are Gnabry la nationala Germaniei.